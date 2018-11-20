"Хоффенхайм" удостоился двух наград перед игрой с "Шахтером"

Немецкий "Хоффенхайм", с которым "Шахтер" вскоре встретится в Лиге чемпионов, удостоился двух наград.

Во время церемонии Rhine-Neckar Sports Awards наставник немцев Юлиан Нагельсманн был назван лучшим тренером.

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Еще одну награду "сине-белые" выиграли в номинации "лучшая команда".

Напомним, что 27 ноября "Шахтер" сыграет против "Хоффенхайма" в Германии. Предыдущая игра между командами завершилась результативной ничьей 2:2.