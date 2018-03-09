Хоккей: "Донбасс" разгромил харьковский "Динамо" и уверенно стартовал в плей-офф УХЛ

Хоккейный клуб "Донбасс" все ближе к третьему подряд титулу. Действующие двукратные чемпионы Украины по хоккею убедительно стартовали в плей-офф. В первом полуфинальном матче дончане разгромили харьковское "Динамо".

Вчера, 8 марта, в Дружковке состоялся первый поединок полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в которой действующий чемпион и лидер нынешнего сезона "Донбасс" одержал разгромную победу со счетом 6: 2.

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Открыл счет капитан хозяев Виктор Захаров и он же в итоге стал главным героем матча. В активе форварда сборной Украины дубль и результативная передача. В первом периоде счет был 1: 0 в пользу дончан. Однако с началом второй 20-минутки команда Сергея Витера продолжила натиск. Денискин после передачи Ляльки удвоил преимущество, а затем капитан команды оформил дубль в ворота "Динамо".

ХК "Донбасс" одержал уверенную победу в матче против харьковского "Динамо" // Фото: ТВ ХК "Донбасс"

На 30 минуте форвард "Динамо" Владимир Чердак забросил шайбу и сократил отставание, но буквально тут же Андрей Денискин наказал соперника, обеспечив счет 4: 1. В третьем периоде Иван Савченко и Ярослав Свищев довели дело до разгрома – 6: 1, однако за две с половиной минуты до конца Богдан Поддубный улучшил положение "Динамо". В итоге – 6: 2, уверенная победа "Донбасса".

Матч "Донбасс" –​ "Динамо" завершился победой дончан // Фото: ТВ ХК "Донбасс"

Стоит отметить, что полуфинальные серии продолжаются до трех побед любой из команд. В другой паре за выход в финал сражаются "Белый Барс" и "Кременчуг".