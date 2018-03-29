Хоккейный "Донбасс" стал чемпионом Украины сезона 2017/18

28 марта в Дружковке на ледовой арене "Альтаир" состоялся пятый поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором дончане одолели "Кременчуг" со счетом 3: 0. Таким образом, финальная серия чемпионата УХЛ закончилась со счетом 4: 1, что позволило команде Сергея Витера третий раз подряд выиграть золотые медали национального чемпионата.

Безграничное желание победить обе команды показали еще на старте поединка, опасно посягая на ворота противника и всеми силами пытаясь открыть счет в матче, однако Никита Петленко и Богдан Дьяченко надежно играли в воротах и ​​не позволили ни одному из клубов завладеть игровым преимуществом, говорится на сайте УХЛ.

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Под занавес первого периода донецкой команде удалось воспользоваться удалением Александра Костюка и, благодаря точному броску Александра Костикова, "размочить" Никиту Петленко. На перерыв команды отправились с минимальным преимуществом дончан.

Вторая двадцатиминутка подарила всем болельщикам массу ярких моментов и чрезвычайную борьбу – дончане неслись вперед с желанием утвердить свое лидерство, а "горожане", не уступая, пытались отыграться и поразить ворота голкипера "Донбасса".

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Удвоить счет на табло команда Сергея Витера смогла уже на экваторе поединка, когда Александр Влад отправил вторую шайбу в ворота голкипера "горожан". В свою очередь, гостям так и не удалось пробить Богдана Дяченко, оставив его ворота сухими и по итогам второго периода.

В заключительной 20-минутке команды несколько сбавили скорость, однако это не уменьшило количество выпадов на ворота противников. И хотя "горожане" стали увереннее играть в обороне, но под конец поединка, после решения Александра Савицкого выпустить шестого полевого игрока и оставить ворота своей команды пустыми, Илья Коренчук отправил третью шайбу в ворота "Кременчуга", установив окончательный счет в поединке.

"Донбасс" – "Кременчуг" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Костиков (Шпак, Лялька – больш.), 17:43. 2:0 Влад (Костиков, Лялька – больш.), 30:30. 3:0 Коренчук (Лялька), 59:17.

Стоит отметить, что в этом сезоне дончанам удалось одержать победу в 37-ми матчах подряд, что стало рекордным достижением в истории национальных чемпионатов Украины. Предыдущее достижение также принадлежало донецкому клубу и составило 27 побед подряд.

Плей-офф подопечные Сергея Витера начали с полуфинала, поскольку в регулярном чемпионате команда из Донецка заняла первое место в турнирной таблице с 116-ю набранными очками в 40-ка поединках, что к слову, тоже является рекордом национальных чемпионатов. В 1/2 финала "Донбасс" встретился с МХК "Динамо", и, уверенно обыграв харьковчан со счетом 3: 0 в серии, прошел в финал.

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В финальной серии дончане потерпели лишь одно поражение от команды из Кременчуга со счетом 3: 4, все остальные поединки закончились победами "красно-черных".

Напомним, что это уже шестой чемпионский титул в истории донецкого клуба. До этого дончане завоевывали золотые медали в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16 и 2016/2017 годов. Интересным фактом является то, что "Донбасс" выиграл все финальные серии, в которых принимал участие.