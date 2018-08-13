Хоккейный клуб "Ледяные Волки" сумели удержать в составе забивного форварда

Хоккейный клуб "Ледяные Волки" подписал контракт с нападающим Алексеем Черемновым.

За свою игровую карьеру Алексей Черемнов выступал за "Белый Барс" (сезон 2015/2016) и "Дженералз" (сезон 2016/2017). В прошлом сезоне форвард также выступал в составе Броварской команды и в 41 поединке набрал 30 (12 + 18) результативных балла.

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Стоит отметить, что в первом контрольном поединке своей команды против "Чайки" Алексей забросил 3 шайбы, однако, сам поединок завершился для "Волков" со счетом 5:6.

Также Алексей дважды становился чемпионом Украины среди юниоров в составах "Белого Барса" (сезон 2015/2016) и "Беркута" (сезон 2016/2017). А в прошлом сезоне, выступая на чемпионате Украины U-20 в составе "Шершней", стал лучшим снайпером своей команды, в 12 играх забросив 14 шайб.

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