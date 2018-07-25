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Холли Берри заинтриговала соблазнительным фото в бассейне

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Холли Берри
Холли Берри / The Inquisitr

Знаменитая голливудская актриса Холли Берри опубликовала фото из бассейна, на котором предстала перед поклонниками полностью обнаженной.

Соблазнительный кадр 51-летняя звезда выложила на своей странице в Instagram.

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"Жаркие летние ночи", – подписала снимок Берри, демонстрируя свою точеную фигуру. Холли позировала без купальника, прикрыв грудь руками.

Кто такая Холли Берри?Известная американская киноактриса. За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскара". Она стала первой афроамериканкой, которая получила эту награду за "Лучшую женскую роль".

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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