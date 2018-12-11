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      Холодец, курочка, оливье: сколько нужно времени, чтобы сжечь калории после праздничного стола

      23 Читати новину українською
      Калорийность праздничных блюд
      Калорийность праздничных блюд / zaknews.in.ua

      Вопрос стройной фигуры волнует многих, но впереди Рождественские праздники – время, когда соблазн есть много становится сильнее вас.

      Возможно этот список, который составили Тһе-challenger, поможет вам найти больше сил для удержания от переедания.

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      Калорийность указана за 100 грамм еды.

      "Оливье" (с майонезом) – 170 ккал = час ходьбы по лестнице*.

      Селедка под шубой – 195 ккал = 1 час 10 минут прогулки с собакой.

      Салат из крабовых палочек – 145 ккал = час медленной прогулки.

      Картофельное пюре (с молоком и маслом) – 150 ккал = 60 минут катания на лошади.

      via GIPHY

      Запеченный картофель (без кожуры) – 70 ккал = шесть минут бега по лестнице вверх.

      Холодец из курицы – 120 ккал = 20 минут катания на лыжах.

      Холодец из говядины – 80 ккал = 20 минут занятий хатха-йогой.

      Бутерброд с красной икрой и сливочным маслом (1 шт.) – 115 ккал = 30 минут уборки дома.

      Бутерброд с красной рыбой и сливочным масло (1 шт.) – 158 ккал = 30 минут катания на коньках.

      Новий рік калорії
      Калорийность праздничного стола

      Запеченная куриная ножка без кожи (1 шт.) – 180 ккал = 20 минут прыжков через скакалку.

      Жареная куриная ножка с кожей (1 шт.) – 280 ккал = 30 минут бега со скоростью 7 км/ч.

      Торт – 400-500 ккал = 40-50 минут плавания брассом.

      Игристое вино (100 мл) – 76 ккал = 10 минут работы на гребном тренажере.

      Время занятий спортом рассчитано для человека весом 60 кг. Чем больше вес, тем меньше времени понадобится, чтобы "сжечь" каждое блюдо. Чем меньше вес, тем, соответственно, больше времени.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Диеты Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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