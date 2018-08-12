14:31
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Холодный греческий суп из йогурта и огурцов: быстрый рецепт

57 Читати новину українською
Дзадзики
Дзадзики / Фото из открытых источников

Суп "дзадзики" – вкусное холодное блюдо из йогурта, чеснока и огурцов, заимствованное нами из греческой кухни, прекрасно подойдет для обеда в жаркий день.

В оригинальном варианте – это соус, который подают к закускам. Однако его можно приготовить как холодный суп.

Читайте также: Как приготовить окрошку: рецепты холодного супа

Рецепт холодного супа из йогурта и огурцов

Ингредиенты:
5 свежих огурцов;
1 л. натурального (без добавок и не сладкого) йогурта;
4 зубчика чеснока;
1/2 пучка укропа;
1 ст. л. листьев мяты;
оливковое масло;
1/2 лимона;
соль.

Рецепт приготовления холодного супа из йогурта и огурцов:

1. Очищаем кожуру с огурцов и нарезаем маленькими кубиками.

2. Мелко нарезаем чеснок и укроп.

3. Все смешиваем и заливаем йогуртом.

4. Солим. Если йогурт недостаточно кислый, можно добавить сок половинки лимона.

5. Ставим настояться в холодильник на два часа.

Заметим, если суп получился густым, его можно разбавить водой или кефиром. Перед подачей украшаем суп мелко порубленными листочками мяты и "полоской" оливкового масла.

Теги: Food and Drinks LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 14:06 Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сегодня, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сегодня, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 августа, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
11 августа, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук