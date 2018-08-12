Холодный греческий суп из йогурта и огурцов: быстрый рецепт
Суп "дзадзики" – вкусное холодное блюдо из йогурта, чеснока и огурцов, заимствованное нами из греческой кухни, прекрасно подойдет для обеда в жаркий день.
В оригинальном варианте – это соус, который подают к закускам. Однако его можно приготовить как холодный суп.
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Рецепт холодного супа из йогурта и огурцов
Ингредиенты:
5 свежих огурцов;
1 л. натурального (без добавок и не сладкого) йогурта;
4 зубчика чеснока;
1/2 пучка укропа;
1 ст. л. листьев мяты;
оливковое масло;
1/2 лимона;
соль.
Рецепт приготовления холодного супа из йогурта и огурцов:
1. Очищаем кожуру с огурцов и нарезаем маленькими кубиками.
2. Мелко нарезаем чеснок и укроп.
3. Все смешиваем и заливаем йогуртом.
4. Солим. Если йогурт недостаточно кислый, можно добавить сок половинки лимона.
5. Ставим настояться в холодильник на два часа.
Заметим, если суп получился густым, его можно разбавить водой или кефиром. Перед подачей украшаем суп мелко порубленными листочками мяты и "полоской" оливкового масла.