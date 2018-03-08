Холостяк 8 сезон: что известно о главном герое шоу – Рождене

Самое романтическое шоу страны «Холостяк» 8 сезон начнется уже 9 марта 2018. Главным героем проекта в Украине станет музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

Уже 9 марта, талантливый музыкант и пока еще холостяк Рожден Ануси познакомится на первой вечеринке шоу "Холостяк 8 сезон" с потенциальными невестами.

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Непредсказуемый и творческий, он готов удивлять с первых минут вечеринки. Известно, что в первом выпуске Рожден Ануси поделится с претендентками на его сердце сокровенным – своим творчеством и споет для них свой хит "Знаешь".

Кто такой ROZHDEN?

Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN) родился и вырос в Одессе, сейчас ему 28 лет. Заниматься музыкой он начал еще в 14 лет, а сегодня он является одним из самых популярных украинских исполнителей и саунд-продюсеров.



Холостяк 8 сезон: биография Рождена

Рожден родился 18 февраля 1989 года. Первый преподаватель по вокалу, к которому он в подростковом возрасте попал, сказал, что у мальчика нет музыкального слуха, но будущий певец не прекратил заниматься музыкой. И уже в 17 лет его знала вся Одесса, а в 22 – вся Украина. Он основал собственную студию звукозаписи и выпустил два успешных альбома, которые высоко оценили музыкальные критики.



​Холостяк 8 сезон: что известно про Рождена​

А титульный сингл "Знаешь" очень быстро взлетел и надолго поселился на первой строчке iTunes.

ROZHDEN – Знаешь: смотреть клип

Не закончив ни одного музыкального учреждения, Рожден умеет играть на барабанах, фортепиано и владеет техникой битбокс. Его композиции исполняют многие звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, они звучат в фильмах и сериалах. В 2016 году Рожден попал в финал Национального отбора на Евровидение.

ROZHDEN – Saturn: Финал национального отбора на Евровидение-2017

ROZHDEN об участии в шоу "Холостяк"

Рожден рассказал, что он пришел на шоу для того, чтобы создать настоящую семью. Хотя он долго колебался перед тем, как стать главным украинским "холостяком".

"Я серьезно задумался. Долго взвешивал все за и против. Это же не только большая ответственность, но и достаточно сложный эмоциональный и физический процесс. Но все-таки азарт взял свое, и я подумал: возможно, именно здесь у меня действительно получится найти ту саму женщину своей мечты ", – рассказал он.



​Холостяк 8 сезон: главный​ герой – Рожден

Девушка, с которой я мог бы уйти с проекта, не наивная, но мечтательница. Возможно, она находится в легкой депрессии, потому что не понимает, что происходит в ее жизни и решила прийти на проект. Она не надеется на то, что здесь к ней спустится с небес принц на белом коне, но она верит, что если взять быка за рога – возможно, произойдет что-то новое и хорошее,

– отметил Рожден.

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