Холостяк 8 сезон 4 выпуск: проект покинула Арина

В четвертом выпуске 8 сезона Холостяка, что выходит на телеканале СТБ, проект покинула ... Следовательно. претенденток на сердце Рождена Ануси осталось всего 9.

Как известно, на сердце Рождена перетендувалы 26 девушек, и уже после 3 выпуска 8 сезона Холостяка в шоу осталось всего 10 красавиц.

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Свидание, на котором была Арина, Рожден назвал "самым провальным на проекте". Она постоянно перебивала Холостяка, показывала, какая она умная, при этом смотрела на всех свысока.

Рожден вспомнил ей и конфликт с Настей. Из-за всех этих обстоятельств Холостяк решил попрощаться именно с этой девушкой.

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"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с другом или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяке, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.