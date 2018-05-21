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Кто победит в шоу "Холостяк" 8 сезон: опрос

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Кто победит в шоу
Кто победит в шоу "Холостяк" 8 сезон / 24 Канал

В шоу "Холостяк" 8 сезона за сердце Рождена боролись 26 девушек, но в финал попали только двое – Иванна и Галина. В финальном выпуске шоу 25 мая узнаем, кому же из этих двух девушек Рожден предложит руку и сердце.

Главным героем шоу "Холостяк" 8 сезон стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN). Во время шоу все девушки боролись за его внимание, как могли – внешним видом, инициативностью, оригинальными подарками, творческим подходом и чувством юмора.

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Но с 26-ти участниц в финал попали только двое – 24-летняя Галина и 21-летняя Иванна. Галина родом из Львовщины (Самбор), она закончила ЛНУ им. И.Франко и AUIBG (Болгария). На момент съемок шоу девушка не работала, но имеет опыт работы в СМИ. Иванна родом из Луцка. Девушка закончила КНУКиИ и сейчас работает переводчиком польского языка.

Кто же из них победит получит предложение руки и сердца от Рождена – узнаем уже совсем скоро, 25 мая во время финального выпуска шоу. А как думаете вы – кто из девушек имеет больше шансов на победу? Выскажите свое мнение в нашем опросе!

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"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". В каждом выпуске главный герой встречается с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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