Хорватский доброволец, который воюет на Донбассе, записал видеообращение к Виде и Вукоевичу

Доброволец из Хорватии, который четыре года воюет в составе полка "Азов", записал видеообращение к хорватам Домагою Виде и Огнену Вукоевичу после их обращения к украинцам.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение". Уже после этого было опубликовано еще одно видео с Домагоем Видой, где он снова передает привет Киеву (игрок провел 5 лет в киевском "Динамо") и использует лозунг "Слава Украине!".

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Вместе со своими украинскими собратьями и побратимами из других стран хотим выразить поддержку игрокам сборной Хорватии, и лично Домагою Виде и Огнену Вукоевичу, которые после великой победы не забыли о стране, которая находится под российской агрессией. Не забыли про своих друзей и страну, которая дала им хорошие условия для жизни,

– говорится в обращении хорватского добровольца.

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