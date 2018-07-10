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Хорватский доброволец, который воюет на Донбассе, записал видеообращение к Виде и Вукоевичу

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Огнен Вукоевич и Домагой Вида пострадали за выражение поддержки Украине
Огнен Вукоевич и Домагой Вида пострадали за выражение поддержки Украине

Доброволец из Хорватии, который четыре года воюет в составе полка "Азов", записал видеообращение к хорватам Домагою Виде и Огнену Вукоевичу после их обращения к украинцам.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение". Уже после этого было опубликовано еще одно видео с Домагоем Видой, где он снова передает привет Киеву (игрок провел 5 лет в киевском "Динамо") и использует лозунг "Слава Украине!".

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Вместе со своими украинскими собратьями и побратимами из других стран хотим выразить поддержку игрокам сборной Хорватии, и лично Домагою Виде и Огнену Вукоевичу, которые после великой победы не забыли о стране, которая находится под российской агрессией. Не забыли про своих друзей и страну, которая дала им хорошие условия для жизни,
– говорится в обращении хорватского добровольца.

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Теги: Новости Украины Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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