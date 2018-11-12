01:11
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Хоть так воссоединюсь с Украиной, - Лолита рассказала о завещании

      89 Читати новину українською
      Лолита завещала часть своего праха развеять в Украине
      Лолита завещала часть своего праха развеять в Украине / Фото из открытых источников

      Скандально известная российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, хочет, чтобы часть ее праха после смерти попала на Родину.

      Об этом артистка, которая родилась в Мукачево на Закарпатье, рассказала российскому шоумену Андрею Малахову, пишет таблоид "СтарХит".

      Смотрите также: Скандальная Лолита спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы": видео

      Лолита говорит, что завещала, чтобы после смерти ее прах разделили на три части. Одну из них она хочет, чтобы развеяли на вершине розовой горы, которую видно из окон ее дома в Болгарии, вторую - "отдать на волю Московского ветра" в Лялином переулке, где она долго жила в столице России.

      А третью пусть отвезут на Украину. Хотя бы так я воссоединиться со своей родиной,
      – вздохнула Лолита.

      В апреле 2017-го ей на три года запретили въезд в Украину за то, что незаконно ездила в оккупированный Россией Крым.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале
      28 февраля , 13:01
      Бархатный сезон в аннексированном Крыму: красноречивые фото
       18 сентября 2017 , 12:28
      Аваков требует увеличения штрафов за нарушение ПДД
       22 августа , 19:13
      Стали известны подробности о новом Skoda Kodiaq RS
       23 августа , 13:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук