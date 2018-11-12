Хоть так воссоединюсь с Украиной, - Лолита рассказала о завещании

Скандально известная российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, хочет, чтобы часть ее праха после смерти попала на Родину.

Об этом артистка, которая родилась в Мукачево на Закарпатье, рассказала российскому шоумену Андрею Малахову, пишет таблоид "СтарХит".

Смотрите также: Скандальная Лолита спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы": видео

Лолита говорит, что завещала, чтобы после смерти ее прах разделили на три части. Одну из них она хочет, чтобы развеяли на вершине розовой горы, которую видно из окон ее дома в Болгарии, вторую - "отдать на волю Московского ветра" в Лялином переулке, где она долго жила в столице России.

А третью пусть отвезут на Украину. Хотя бы так я воссоединиться со своей родиной,

– вздохнула Лолита.

В апреле 2017-го ей на три года запретили въезд в Украину за то, что незаконно ездила в оккупированный Россией Крым.