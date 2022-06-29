Хотят обвинить в хранении оружия: оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС
Источник:Энергоатом
Российские оккупанты готовят провокации на Запорожской атомной электростанции. Хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории АЭС.
Россияне планируют провокацию на ЗАЭС
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Однако подчеркнул, что это неправда, оккупанты ведут себя как террористы.
Внимание Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС
Пытками требуют украинских атомщиков свидетельствовать против себя
Россияне уже задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – чтобы те признали, якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.
Оккупанты также настаивают на осушении охлаждающих бассейнов, мол, для того, чтобы проверить их. И хотят остановить насосы, подающие воду на системы безопасности энергоблоков.Это небезопасно! Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности.
Россияне осуществляют ядерный терроризм
Кроме того, российские оккупанты под видом проверки могут набросать в бетонные чаши что угодно, а затем обвинить в этом украинскую сторону.
Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой,
– подчеркнул Орлов.
Россия захватила ЗАЭС: коротко о главном
- Еще в начале полномасштабной войны против Украины россияне захватили Запорожскую АЭС. В марте россияне объявили, что станция теперь якобы принадлежит "Росатому".
- Также оккупанты отправили на атомную станцию своего "гауляйтера" – главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который приехал во временно оккупированный Мелитополь цинично заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию с Запорожской АЭС, которую россияне захватили.
- В Энергоатоме сообщили, что оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара. 3 мая они не выпустили из города инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука.
- 15 мая оккупанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Также они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.
- Несмотря на то, что работа станции будет приостановлена, украинский "Энергоатом" заявил, что любые сценарии прекращения работы Запорожской атомной электростанции – невозможны.
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