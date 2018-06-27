Хто забудовує територію національного парку елітними будинками

Будиночок на березі річки Дністер з власним причалом в елітному котеджному містечку під Одесою. Без перебільшення райський куточок. Ви бажаєте отримати таке щастя? Для цього потрібно небагато. Варто лише порушити всі норми будівельного та екологічного законодавства. І забути що таке Конституція. 10 років невідомі особи таким чином облаштували собі оселі і плювати хотіли на правила.

Вже понад 10 років, понад берегом Дністра, будинок за будиночком розростається котеджне містечко "Water City". І понад 10 років усі відходи місцева еліта зливає прямо у річку Дністер. Централізованої каналізації на землі заповідника нема, а прокладати задорого.

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Місцевий активіст та еколог-науковець, Іван Русєв, який зараз є директором ще одного нацпарку на Одещині, вже 10 років б'є у набат. Вказує чиновникам на відверті порушення та вимагає звільнити Нижньодністровський нацпарк від загарбників. Утім, жодної зворотної реакції за цей час від можновладців так і не дочекався. Скоріш за все, припускає Русєв, із самовільної забудови мав зиск іще перший директор нацпарку і вмів добре домовлятися з іншими.

Саме Приймак дозволив 17 гектарів земель нацпарку віддати в оренду такій собі ТОВці "Главбуд". Пізніше землю розділили і частина дісталась фірмі із назвою "Північне причорномор'я". Підприємці обіцяли облаштувати зони для рибальства та відпочинку, збудувати човнову станцію. Про капітальну забудову апріорі не йшлося.



Територія заповідника

По факту ж, тут почали виростати цілі приватні будинки. Працівники парку, які мали б стежити за ходом будівництва та захищати цю територію, нині розводять руками. Порушення бачили. але за формальними ознаками вони свою наглядацьку місію виконували справно.

Півтори тисячі актів про порушення за 5 років нагляду – особиста статистика від начальника природохоронного відділу Нацпарку пана Уманського. Утім, що далі із цим робити ні сном, ні духом.



Будівництво будинків на території парку

Як так сталось, що замість рибальсько-туристичної бази на території Національного парку виникла приватна резервація? Серед десятка маєтків розмістився і розважальний комплекс "Маямі". Яскравий банер пропонує відпочинок на будь-який колір і смак. Тут і полювання, і ночівля, і все чого душа забажає. Утім, неочікуваним гостям з мікрофоном і камерою тут не раді. Охоронець на територію нас не пускає.

Але по яку приватну власність мовить охоронець? На сайті держгеокадастру чітко зазначено, що земля державна. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб. І вона навіть не в оренді. Тож яким чином тут розмістився приватний комплекс відпочинку – велике питання.

Більше про присвоєння державної власності – дивіться у програмі "ЦРУ".