Художница, которая обвинила Леди Гагу в плагиате, должен выплатить певице 12 тысяч долларов

Французская художница Орлан, которая уже пять лет обвиняет Леди Гагу за использование ее идей и образов, должна выплатить американской певице 12 тысяч долларов.

Такое решение принял парижский суд, сообщает Artnet.

Кроме того, еще 6 тысяч долларов художница обязана перевести французскому представительству студии Universal Music.

Отметим, судебное разбирательство между Орлан и Леди Гагой начался еще в 2013 году. Художница заявила, что певица скопировала элементы ее работ Bumpload (1989 год) и Woman With Head (1996 год) при оформлении альбома и записи клипа Born This Way.

Lady Gaga – Born This Way, смотрите видео:

Орлан потребовала компенсацию от Леди Гаги за нарушение прав интеллектуальной собственности. А именно, чтобы Леди Гага выплатила ей 31,7 миллиона долларов. В 2016 году иск художницы был отклонен.

Однако женщина не согласилась с решением суда и подала на апелляцию. Однако в новом иске она частично изменила обвинение, а именно назвала действия Гаги не плагиатом, а "паразитированием" на ее работах.



Орлан / AFP

Известно, что судья поддержал сторону певицы и заявил, что художнице не удалось предоставить веские доказательства своих слов. По его словам, Орлан и Леди Гага работают в разных сферах и взаимодействуют с совершенно разными аудиториями.