Художник создал критические иллюстрации о проблемах современного мира
Иллюстратор Серджио Ингравалле из Германии создал серию рисунков, которые резко демонстрируют проблемы современного общества.
Серджио показывает в книге иллюстраций "50 Mindshots" проблемы различных аспектов жизни: как люди становятся заложниками соцсетей, эксплуатацию труда, а также сложные ловушки влюбленных и ежедневную борьбу за место под солнцем.
Читайте также: "Любовь в мусорной корзине": уничтоженная картина Бэнкси получила новое название и применение
Художник начал создавать серию рисунков в 2015 году и делился ими на разных платформах. Положительный отзыв в течение лет побудил его выбрать 50 лучших и создать книгу.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Житель Финляндии заплатит кругленькую сумму за одну загруженную серию27 ноября 2016 , 13:57
КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы11 апреля 2013 , 14:04 7
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00