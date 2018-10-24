Художник создал критические иллюстрации о проблемах современного мира

Иллюстратор Серджио Ингравалле из Германии создал серию рисунков, которые резко демонстрируют проблемы современного общества.

Серджио показывает в книге иллюстраций "50 Mindshots" проблемы различных аспектов жизни: как люди становятся заложниками соцсетей, эксплуатацию труда, а также сложные ловушки влюбленных и ежедневную борьбу за место под солнцем.

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Художник начал создавать серию рисунков в 2015 году и делился ими на разных платформах. Положительный отзыв в течение лет побудил его выбрать 50 лучших и создать книгу.