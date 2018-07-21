Идеал женской красоты: 53-летняя Моника Беллуччи снялась на обложку журнала Esquire

Роскошная итальянская киноактриса Моника Беллуччи стала главной героиней августовского номера журнала Esquire.

Беллучи опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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В издании говорится, что Моника больше, чем актриса, теледива, "больше, чем идеал сицилийской мамы, больше, чем идеал женской красоты".

Отмечается, что Беллуччи отражает идеал феминизма, вместе с семейными ценностями и красотой.

"Эта женщина имеет такие же взгляды, как и Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста, Кристина Росенвинхе и другие", – пишет журнал.

На снимках Моника Беллуччи позирует в сдержанноц одежде, которая подчеркивает великолепную фигуру итальянской актрисы.



Моника Беллуччи для журнала Esquire