Идеал женской красоты: 53-летняя Моника Беллуччи снялась на обложку журнала Esquire
Роскошная итальянская киноактриса Моника Беллуччи стала главной героиней августовского номера журнала Esquire.
Беллучи опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
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В издании говорится, что Моника больше, чем актриса, теледива, "больше, чем идеал сицилийской мамы, больше, чем идеал женской красоты".
Отмечается, что Беллуччи отражает идеал феминизма, вместе с семейными ценностями и красотой.
"Эта женщина имеет такие же взгляды, как и Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста, Кристина Росенвинхе и другие", – пишет журнал.
На снимках Моника Беллуччи позирует в сдержанноц одежде, которая подчеркивает великолепную фигуру итальянской актрисы.
Моника Беллуччи для журнала Esquire