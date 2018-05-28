Идеальная чистота в доме может навредить здоровью, – ученые

Дети, которые провели первые годы жизни в стерильной среде дома и редко бывали в публичных местах, имеют высокий риск заболеть раком.

Такое заявление сделали ученые Института изучения рака, передает "Сегодня" со ссылкой на MedicalXpress.

По их словам, идеальная чистота в доме может вызвать у детей острый лимфобластный лейкоз.

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Онкозаболевание формируется в два этапа. На первой стадии происходит генетическая мутация – у зародышей формируется предрасположенность к раку. Второй этап – обычная простуда, которая может стать причиной возникновения острого лимфобластного лейкоза.

Дети, которые посещают детский сад с яслей, менее склонны к болезни, чем те, что росли в стерильных условиях.

Что такое острый лимфобластный лейкоз?

Это лейкоострая форма лейкемии, рак белых кровяных клеток, что характеризуется пролиферацией и накоплением раковых, незрелых белых кровяных телец, известных как лимфобласты.