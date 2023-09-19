Нужно разложить идентичность России: сколько может занять времени перерождение
Для полной победы над Россией нужно полностью разложить ее идентичность. Более того – перевести ее в другое физическое состояние.
Такой тезис в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил военный эксперт Петр Черник. Базовость российской фундаментальности в так называемом "величии", которое они пытаются продемонстрировать.
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Распад России
573 дня назад Россия начала полномасштабную кровопролитную войну против Украины, оккупировав часть территорий. Украинские защитники и защитницы вступили в бой и ценой своей жизни освобождают земли на Востоке и Юге.
Деоккупация восточных регионов, юга и Крыма – это правильный финал войны, который обязательно будет. Но чтобы полностью победить Россию, нужно разложить ее идентичность, отметил Петр Черник. В противном случае нанесение повторного удара – это только вопрос времени.
Потому что у них (россиян – 24 Канал) останется самое фундаментальное – их идентичность. Базовость их фундаментальности – "величие". Не отменим – не обойдем. Это надо аннигилировать. Полностью разложить даже не до нуля, а перевести в другое физическое состояние,
– подчеркнул военный эксперт.
Петр Черник о полной борьбе с Россией: смотреть видео
На это тоже понадобится большое количество времени, добавил Черник. Но это важно сделать, чтобы враг не смог повторить свои преступления.
Российские атаки на территорию Украины: последние новости
- В ночь на 19 сентября российские оккупанты запустили по Украине 30 беспилотников типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога. 27 БПЛА удалось уничтожить силам ПВО.
- Во Львове российские "Шахеды" попали в склады с гуманитаркой. Пострадал склад неправительственной организации "Каритас-Спес". Там уничтожены 300 тонн гуманитарной помощи.
- В результате атаки есть погибший, тело которого спасатели достали из-под завалов. Еще один 26-летний мужчина доставлен в больницу с травмами.
- В ночь на 19 сентября под атакой оказался и Кривой Рог. Там было попадание вражеской цели, в результате чего загорелось многоэтажное здание. Пожар ликвидировали чрезвычайники. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.