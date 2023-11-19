Цинизм просчета поражает: зачем Стрелков решил податься в президенты России
Игорь Гиркин-Стрелков решил пойти в президенты России. Однако такое решение могла координировать верхушка страны-агрессора.
Такое мнение 24 Каналу выразил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что ранее была информация, что в России уже идет неформальная избирательная кампания. Отметим, что о "своем решении" террорист сообщил в письме из СИЗО.
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О начале такой избирательной кампании свидетельствуют поездки Владимира Путина за границу. Так глава Кремля хочет показать, что он якобы активно "выполняет свои обязанности", что может обеспечить "положительный имидж" в глазах избирателей.
Кроме того, есть информация, что на предстоящие президентские выборы 2024 года Кремль хочет искать кандидата от якобы "неподконтрольных" ему партий или политсил в России. Так хотят привлечь общество участвовать в выборах и показать якобы "надежность" российской избирательной системы.
Стрелков заявил о возможном участии в выборах. Фактически, это подпадает под эту версию. Это якобы есть какое-то "альтернативное мнение" и якобы "независимый кандидат",
– подчеркнул Желиховский.
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Якобы "независимый"
Этот террорист неоднократно записывал ролики, в которых критиковал российскую верхушку и ход боевых действий на войне против Украины. Мол, он якобы имеет "собственное видение" и является "независимым лицом", комментирующим те или иные события.
Однако в России на самом деле независимых кандидатов не бывает. Тем более, учитывая, какую роль имел Гиркин-Стрелков еще в начале российско-украинской войны и сколько совершил военных преступлений.Важно! Игоря Гиркина-Стрелкова считают одним из инициаторов войны на Востоке Украины. Он признавался, что без его отряда российско-украинская война не началась бы. Кроме того, он имел ключевое значение в незаконной аннексии Крыма. В Украине террорист обвиняется в нарушении законов и обычаев войны. В частности, говорится о похищении людей, приказах убивать и пытать. Суд в Нидерландах в 2022 году заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета рейса MH17. В июле 2023 года Игорь Гиркин был задержан в России. Его обвинили в "экстремизме". Сейчас он находится в СИЗО.
"Как можно говорить о том, что он может быть некая "независимая кандидатура"? Это некий "технический кандидат", чтобы показать видимость какого-то "плюрализма" в России", – добавил эксперт-международник.
В России готовятся к президентским выборам
- В стране-агрессоре весной 2024 года будут "избирать" президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что следующий президент России будет "прежним. Или другим, но таким же".
- В Институте изучения войны предполагают, что Владимир Путин, вероятно, может избегать в своей предвыборной кампании темы войны России против Украины. Однако он может сосредоточиться на якобы "стабильности" в стране и критике западных стран.
- Депутат госдумы России заявил, что 20% россиян, которых не удовлетворяет Путин, нужно "уничтожить" или "изолировать". А пресс-секретарь главы Кремля заявлял, что Путин наберет на выборах более 90% голосов.