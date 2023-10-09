Был настоящим патриотом и мечтал жениться: на войне погиб защитник со Львовщины

9 октября 2023, 09:00
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Источник:

Пустомытовская территориальная община

На фронте погиб украинский военный Игорь Гребинь со Львовской области. Он не дожил несколько дней до своего 23-летия.

Игорь Гребинь был военным 79-й ОГШБр. Он родом из села Навария Львовского района.

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Что известно о погибшем бойце

Игорь 2000 года рождения. Он окончил Львовскую академию сухопутных войск. Защитник защищал наше государство с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Парень служил в рядах ВСУ в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Игорь был настоящим патриотом, добрым и искренним человеком. Он мечтал жениться и иметь счастливую семейную жизнь.

О гибели бойца стало известно 7 октября.


Игорь Гребинь был военным 79-й ОДШБ / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Болезненные потери Украины

  • Недавно в боях с российскими оккупантами погиб пулеметчик из Хмельнитчины Андрей Дмитриевич. Защитник погиб на Запорожье.
  • На фронте погиб 21-летний Любомир Мельничук. Он весной вернулся в Украину из-за границы, а затем добровольно встал на защиту нашего государства.
  • Также на войне в Украине погиб доброволец из Латвии. Его убили российские захватчики возле города Лиман на Донетчине.

Автор: Софія Ропан