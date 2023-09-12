"У него было много планов и мечтаний": на Бердянском направлении погиб 32-летний воин Игорь Тригуб

На фронте на Юге Украины погиб украинский защитник Игорь Тригуб, который в прошлом году вместе со своей семьей уехал с временно оккупированной территории.

В ряды ВСУ мужчина стал в начале июня этим летом. Герой родом из села Юрьевка Запорожской области. Погиб 32-летний Игорь Тригуб во время выполнения боевого задания.

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Свою жену и дочь после оккупации муж вывез в Запорожье.

У него было много планов и мечтаний на будущее. Обожал свою маленькую дочь, с которой часто приходил в наш офис в Запорожье. 6 сентября 2023 года Игорь Тригуб героически погиб от российского снаряда во время боя,

– рассказал председатель Софиевской сельской военной администрации Станислав Захаревич.

Отмечают, что жизнь украинского военнослужащего оборвалась на Бердянском направлении (Запорожская область).

Украина оплакивает каждого героя

Украинцев тронуло фото из Ровно, на нем маленький мальчик сидит у стелы со фотографией 19-летнего героя –Егора Мухи с позывным "Грин". Погибший – родной брат мальчишки.

19-летний защитник был бойцом легендарного батальона "Волки Да Винчи", отдал свою жизнь в боях под Бахмутом.

Под Бахмутом также погиб украинский защитник Игорь Бабко. Ему было 25.

Кроме того, в боях за Украину погиб сержант 131 отдельного разведывательного батальона. Андрей Орлов. Он был первым воином, кому президент присвоил звание Героя Украины за деоккупацию Херсона.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего воина.