Выбрал светлую сторону: эксвицепрезидент российского "Газпромбанка" Волобуев получил награду ВСУ

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка", родом из Украины, Игорь Волобуев получил награду "Золотой крест". Ее вручают за успешное выполнение боевых задач.

После вторжения Волобуев вернулся в Украину и стал на защиту ее независимости. Он помогает выгонять оккупантов с украинской территории.

Смотрите также Защитники неба: как Воздушные Силы ВСУ помешали России захватить Украину и чего нам ждать зимой

Бывший вице-президент "Газпромбанка" воюет в Украине

Игорь Волобуев родился в Сумской области, однако учился и работал мужчина в России. После полномасштабного вторжения Волобуев вернулся в Украину. С июня 2022 года он воюет в составе добровольческого формирования "Свобода России".

Мужчина заявил, что хочет с оружием в руках защищать украинскую землю. Он раскаивается и хочет отказаться от своего прошлого в России. Волобуев планирует оставаться в Украине до победы.

Награду от главнокомандующего ВСУ Игорь Волобуев получил еще 23 июля. "Золотой крест" получают личности рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.

Служу украинскому народу,

– написал Волобуев и прикрепил фотодоказательство награждения.

Волобуеву вручили "Золотой крест" / Facebook Игоря Волобуева

Напряженная ситуация на фронте: что известно