Выбрал светлую сторону: эксвицепрезидент российского "Газпромбанка" Волобуев получил награду ВСУ

8 августа 2023, 15:06
Читати новину українською

Источник:

Игорь Волобуев

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка", родом из Украины, Игорь Волобуев получил награду "Золотой крест". Ее вручают за успешное выполнение боевых задач.

После вторжения Волобуев вернулся в Украину и стал на защиту ее независимости. Он помогает выгонять оккупантов с украинской территории.

Смотрите также Защитники неба: как Воздушные Силы ВСУ помешали России захватить Украину и чего нам ждать зимой

Бывший вице-президент "Газпромбанка" воюет в Украине

Игорь Волобуев родился в Сумской области, однако учился и работал мужчина в России. После полномасштабного вторжения Волобуев вернулся в Украину. С июня 2022 года он воюет в составе добровольческого формирования "Свобода России".

Мужчина заявил, что хочет с оружием в руках защищать украинскую землю. Он раскаивается и хочет отказаться от своего прошлого в России. Волобуев планирует оставаться в Украине до победы.

Награду от главнокомандующего ВСУ Игорь Волобуев получил еще 23 июля. "Золотой крест" получают личности рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.

Служу украинскому народу,
– написал Волобуев и прикрепил фотодоказательство награждения.

Волобуеву вручили "Золотой крест" / Facebook Игоря Волобуева

Напряженная ситуация на фронте: что известно

  • Украина прорвала первую линию обороны россиян на отдельных участках на юге. Это только первый этап, ВСУ пытаются закрепиться на позициях.
  • Для дальнейшего продвижения Вооруженные Силы Украины уничтожают артиллерийские системы противника. Они являются фактором устойчивости обороны.
  • Оккупанты увеличивают давление на Лимано-Купянском направлении – они пытаются продавить украинскую оборону, чтобы вернуть утраченные территории. Кроме этого, враг пытается наступать на Бахмутском направлении. ВСУ отбивают атаки.
Автор: Дмитро Усик