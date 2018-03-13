Игорь Рептюх на Паралимпиаде-2018 приносит сборной Украины серебряную награду

В соревнованиях мужчин по биатлону стоя, украинец Игорь Рептюх принес сборной Украины серебряную награду. Хотя после финиша претендовал и на золотую медаль.

Все решилось на последнем круге. Игорь Рептюх после четвертого огневого рубежа проигрывал соперникам 10 секунд, но сумел отыграть это время на трассе. И финишировал первым. Это настолько отобрало сил в спортсмена, сразу после пересечения финишной линии Игорь Рептюх упал обессиленным. Но из-за его коэффициента, победа отошла к французу. Украинец официально стал вторым в этой гонке.

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Еще двое украинский финишировали на 7 и 8 месте.

Стоит отметить, что у Игоря Рептюха уже есть золотая медаль на Паралимпиаде-2018.

Таким образом сборная Украины за четвертый день собрала полный комплект наград. К золотой медали Тараса Радя и бронзовой награде Людмилы Ляшенко Игорь Рептюх добавил серебряную медаль. Поэтому Украна остается на втором месте в общекомандном зачете.

В целом же после четвертого дня соревнований в Украине 12 наград: четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.