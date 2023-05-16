Четкий сигнал, что "ЛНР" заканчивается, – экс-агент КГБ о попытке ликвидации главного "мента"

В центре временно оккупированного Луганска в салоне красоты "Барбершоп" 15 мая раздался взрыв. Позже стало известно, что среди пострадавших оказался так называемый глава МВД Игорь Корнет.

Бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ Александр Зеленько рассказал 24 Каналу, что это "дело справедливых рук". По его словам, значительную часть приспешников Корнета было уничтожено в течение 2015 – 2020 годов, и поэтому он тоже должен был давно отойти.

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"ЛНР" стала значительно слабее

Зеленько отметил, что Корнет был доверенным лицом ФСБ, и к нему было больше доверия, чем к Леониду Пасечнику (гауляйтер так называемой "ЛНР" – 24 Канал).

Корнет – преданный, классический, коррумпированный "мент" еще времен Кучмы. Сидел он на своей должности крепко, и был теневым хозяином "ЛНР". И это сигнал того, что "ЛНР" заканчивается,

– уверен экс-агент КГБ.

Он напомнил про уничтожение в Луганске казарм в авиационном училище штурмовиков, которое произошло в тот же день, когда подорвался Корнет, уничтожение казарм в бывшем университете внутренних дел, уничтожение авиаремонтного завода, уничтожение военкомата, уничтожение складов на заводе "Полипак".

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За последние дни "ЛНР" стала гораздо слабее. К тому же была уничтожена нефтяная база в Ровеньках Луганской области. Она обеспечивала логистику топлива Северо-Восточного фронта. Это является нормальной подготовкой к наступлению украинских сил,

– заметил экс-агент КГБ.

Александр Зеленько отметил, что ребята из ССО и ГУР оказались на своем месте и отработали качественно в Луганске.

"За это им будут и ордена, и должности", – подчеркнул он.

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