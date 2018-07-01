"Игра престолов" 8 сезон: Софи Тернер поделилась новыми деталями о финале сериала

Британская киноактриса Софи Тернер рассказала новую информацию о финале 8 сезона "Игры престолов", который станет последним в истории сериала. По ее словам, зрителей ждет эпическая кровавая бойня.

Об этом звезда сериала рассказала в интервью порталу Gold Derby. Девушка, как и многие другие актеры сериала, призналась, что в новом сезоне будет еще больше "смертей, насилия и крови".

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Все соберутся вместе, чтобы бороться с гибелью, которая надвигается. Между этими небольшими группами людей много напряжения, но все они борются вместе за то, что считают правильным. Это "Игра престолов", так что да, в этом сезоне нас ждет еще больше смертей. Финал будет очень кровожадным и эмоционально болезненным!,

– сообщила 22-летняя девушка.

Напомним, что американский телеканал HBO объявил о заказе съемок пилотной серии приквела к "Игре престолов". Авторы популярного сериала намерены показать историю, как жили предки главных героев саги, то есть за тысячи лет до событий в оригинальном сериале "Игра престолов".