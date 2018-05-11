Игрок киевского "Динамо" может сыграть на Чемпионате мира в России

Томаш Кендзера, который выступает за киевское "Динамо", может сыграть на Чемпионате мира по футболу, который будет принимать Россия.

В Польше обнародовали расширенный состав сборной, который будет готовиться к играм на ЧМ-2018 в России. Среди 35 игроков и имя игрока "Динамо" Томаша Кендзеры.

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Предварительный состав сборной Польши на ЧМ-2018 в России

При этом Тарас Романчук, выступающий за польскую "Ягеллонию", и недавно сменил гражданство с украинского на польское, в список не попал.



Стоит отметить, что в финальный список попадут только 23 игрока. При этом шансы Кендзера выйти в стартовом составе сборной Польши довольно незначительны. Он сыграл лишь в трех товарищеских матчах сборной, а главным правым защитником является Лукаш Пищек.



К слову, на ЧМ-2018 может сыграть и Никита Рукавица – австралиец, который имеет украинские корни. Он тоже попал в перечень своей сборной.



Кроме того, свой список еще не обнародовала сборная Бразилии, чьи футболисты выступают в донецком "Шахтере" и имеют возможность поехать на Чемпионат мира в России.

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