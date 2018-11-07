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      Игрока "Бостона" Кайри Ирвинга оштрафовали за бросок мяча на трибуны после окончания игры: видео

      21 Читати новину українською
      Кайри Ирвинг
      Кайри Ирвинг

      Баскетболист "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг оштрафован на 25 тысяч долларов. В такую сумму обошелся игроку бросок мяча на трибуны после финальной сирены.

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      В понедельник, 5 ноября, "Бостон" на выезде проиграл "Денверу". Счет матча – 115:107. За несколько секунд до финальной сирены баскетболист "Денвера" Джамал Мюррей пытался забросить мяч из-за дуги, чтобы набрать за игру 50 очков. Такое поведение не слишком понравилось Ирвингу. После финальной сирены он со всей силы выбросил мяч на трибуны, чтобы тот не достался сопернику.

      Свое поведение Ирвинг объяснил тем, что в НБА есть традиция, по которой при большом разрыве в счете на последних секундах игры баскетболисты просто держат мяч, а не атакуют кольцо соперника.

      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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