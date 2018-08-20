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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Игроком "Шахтера" Тайсоном заинтересовалась испанская "Севилья"

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Капитан "Шахтера" Тайсон имеет возможность пойти по стопам Евгения Коноплянки и изменить украинскую Премьер-лигу на чемпионат Испании.

Специализированное издание transfermarkt оценивает трансфер Тайсона в 11 миллионов евро.

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"Севилья" активно ищет игрока на позицию вингера, поэтому обратила внимание на бразильца горняков.

За Тайсона можно просить не менее 11 миллионов евро

Испанский клуб, по информации СМИ, уже якобы официально обратился к "Шахтеру" с запросом о покупке игрока.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 канал
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