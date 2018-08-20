Игроком "Шахтера" Тайсоном заинтересовалась испанская "Севилья"

Капитан "Шахтера" Тайсон имеет возможность пойти по стопам Евгения Коноплянки и изменить украинскую Премьер-лигу на чемпионат Испании.

Специализированное издание transfermarkt оценивает трансфер Тайсона в 11 миллионов евро.

Читайте также: Капитан "Шахтера" может перейти в итальянский клуб: подробности

"Севилья" активно ищет игрока на позицию вингера, поэтому обратила внимание на бразильца горняков.

За Тайсона можно просить не менее 11 миллионов евро

Испанский клуб, по информации СМИ, уже якобы официально обратился к "Шахтеру" с запросом о покупке игрока.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24