Россия говорит с позиции силы, – политолог о том, каким должно быть расследование по Ил-76
Россия, на территории которой упал Ил-76, утверждает, что на его борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли на обмен. Поскольку это произошло на территории страны-агрессора, она может позволить себе "играть с миром" в очень трагические вещи.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что россияне не дадут всю информацию в один день. Они дают её порционно. Отметим, что борт упал утром 24 января вблизи Белгорода.
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"Россия находится в позиции, что доминирует. Субъект, владеющий информацией. Весь видеосюжет не дадут в один день. Им интереснее это делать длительный период времени", – сказал политолог.
Россияне заинтересованы в том, чтобы Украину и её союзников, которые предоставляют вооружение, представлять в "негативном смысле" тем странам, на которые ориентируется Россия со стороны внешней политики.
Будут сомнения
После падения самолета прошло уже несколько дней. Место падения борта россияне уже проинспектировали и собрали часть улик. В соответствии, если это делали при отсутствии нейтральной стороны, например, международных наблюдателей, всегда будет сомнение о принадлежности и допустимости доказательств, которые предоставляют для оценки.
Даже, если они сейчас кого-то допустят, то он скажет: "А я не мог прибыть на место происшествия. Ибо оно уже было расчищено. Соответственно, я не знаю, насколько правдивы и подходящие эти доказательства, какие российская сторона мне представляет",
– отметил Вигиринский.
Политолог подчеркнул, что будет момент, при котором можно ставить под сомнение любую информацию, которая походит из России, и говорить о том, что она не соответствует действительности. Ведь страна-агрессор является заинтересованной стороной, чтобы именно так, а не иначе представлять информацию миру.
Падение Ил-76: расследование
- СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76. Расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ни одна сторона до конца не может ответить, что произошло с самолетом. Позиция врага – обвинить во всем Украину. Однако, как подчеркнул Буданов, есть ряд непонятных для такой позиции факторов.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что схема россиян с падением самолета Ил-76 похожа на схему, которую применили захватчики после теракта в Еленовке. Ведь сразу после падения самолета российские СМИ начали обвинять украинцев и дискредитировать военную помощь от Запада.
- В настоящее время украинская сторона не может подтвердить подлинность заявлений России. Украина настаивает на том, чтобы провели независимое международное расследование. Только после этого можно будет утверждать, что произошло с бортом и кто там находился.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что сейчас нет подтвержденной информации о выстрелах и поражениях Ил-76. Также он отметил об этом, что россияне, несмотря на большое количество обвинений в сторону Украины, так и не предоставили никаких доказательств. Оккупанты не подтвердили свои заявления о том, что на борту военно-транспортного самолета было немало людей.