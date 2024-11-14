Новая миссия Трампа: смогут ли Маск и Рамасвами навредить Украине на своих новых должностях

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Избранный президент США Дональд Трамп активно взялся за создание новых должностей и назначения. Среди новых назначений – спецпредставитель по мирным переговорам по Украине и целое министерство правительственной эффективности. Именно там и нашлось место Илону Маску, о пристройстве которого в политику ходили слухи еще задолго до выборов президента.

Вместе с Маском министерство возглавит скандальный Вивек Рамасвами, консервативный активист, известный своими возмутительными заявлениями против Украины. В 2023 году он назвал президента Зеленского "нацистом", собирался баллотироваться в президенты и угрожал официально признать за Россией захваченные ею территории Украины.

Чем будет заниматься новое министерство, будет ли иметь отношение к Украине и какими политическими заявлениями известны Маск и Рамасвами – читайте в материале 24 Канала.

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Зачем нужно еще одно министерство в США

Избранный президент Дональд Трамп объявил 12 ноября о назначении миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты Вивека Рамасвами руководителями нового министерства правительственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE). Это выполнение одного из предвыборных обещаний Трампа, которое предусматривает предоставление Маску широких полномочий по контролю за правительственными расходами.

В своем заявлении в соцсети Трамп отметил, что новое министерство поможет "ликвидировать правительственную бюрократию" и сократить чрезмерные регуляции.

Название агентства – сокращенно DOGE – является отсылкой к популярному интернет-мему и криптовалюте, которую связывают с Маском.

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Это произведет шокирующий эффект на всю систему и на всех, кто причастен к правительственным расходам, а таких людей немало!

– отметил Маск в заявлении, обнародованном командой переходного периода, сообщает CNBC.

На X Маск добавил в своем характерном стиле: "Угроза демократии? Нет, угроза БЮРОКРАТИИ!!!".

Маск заявил, что планирует сократить федеральный бюджет на 2 триллиона долларов, что превышает на 300 миллионов сумму, которую Конгресс ежегодно выделяет на деятельность правительственных и оборонных учреждений.

Все действия министерства эффективности правительства будут опубликованы в Интернете для обеспечения максимальной прозрачности. Если общественность считает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать,

– написал Маск в X.

В то же время он не предоставил детальных планов по конкретным сокращениям и раскритиковал организации и ведомства, которые получают федеральные средства – в частности, Министерство образования и Национальное общественное радио (NPR). Стоит вспомнить, что во время предвыборной кампании Трамп обещал ликвидировать Министерство образования.

Маск признал, что такие сокращения могут привести к "временным трудностям" для некоторых людей.

Вивек Рамасвами, со своей стороны, призвал к массовым сокращениям на федеральном уровне. В ноябре в интервью с экс-ведущим Fox News Такером Карлсоном на X Рамасвами сказал: "Если бы вы просто заставили федеральных служащих работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, как большинство американцев, вы бы увидели массовый результат – вероятно, 25% бюрократии исчезла бы сама по себе".

Рамасвами во время президентских праймериз от Республиканской партии выступал за ликвидацию ряда федеральных агентств.



Среди его целей были ФБР, бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Министерство образования, Комиссия по ядерному регулированию и регулятор Министерства сельского хозяйства.

Именно реорганизацией федеральных структур и будет заниматься новое министерство. К тому же, по заявлению Трампа, оно будет работать "вне правительственных структур". Это позволит Илону Маску и Вивеку Рамасвами оставаться в частном секторе и обойти процедуру утверждения Сенатом.

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Трамп заявил, что целью нового департамента будет реализация "радикальных изменений", и сравнил DOGE с "Манхэттенским" проектом времен Второй мировой войны, когда было разработано ядерное оружие.

Это станет потенциально "Манхэттенским проектом" нашего времени. Республиканские политики уже давно мечтали о целях, которые ставит перед собой DOGE,

– заявил Трамп.

Проект Трампа должен проработать до 4 июля 2026 года.

Как будут запускать DOGE

Для масштабного сокращения правительственных структур Трамп может обратиться к Конгрессу с просьбой предоставить ему полномочия на "президентскую реорганизацию". Это позволит ему объединять, реорганизовывать или ликвидировать агентства исполнительной власти. Последний раз Конгресс предоставлял такие полномочия во время администрации Рональда Рейгана.

Трамп также может восстановить свой указ Schedule F, подписанный в октябре 2020 года, который позволяет переклассифицировать десятки тысяч федеральных служащих на политические должности. Это позволит или назначать политически лояльных работников, или сокращать штат. Президент Джо Байден отменил этот указ после вступления в должность.

Главный надзорный орган федерального правительства – Управление по вопросам подотчетности правительства (GAO) – готов предоставить любую необходимую информацию для поддержки нового департамента Трампа.

GAO сотрудничал с президентскими или конгрессовыми комиссиями, созданными для оценки программ и операций федерального правительства, а также фискальных и других вызовов. Мы будем придерживаться такого же подхода к новым комиссиям и готовы поддержать новый Конгресс и исполнительную ветвь власти. Как следственный орган Конгресса GAO продолжает анализировать, как расходуются федеральные средства, и предоставлять законодателям и руководителям агентств объективные, профессиональные рекомендации, чтобы помочь правительству экономить средства и работать эффективнее,

– отметил Джин Л. Додаро, руководитель GAO.

В интервью NBC News накануне заявления Трампа о DOGE Роберт Кеннеди-младший, который может стать ключевым назначением в сфере здравоохранения в администрации Трампа, заявил о намерениях ликвидировать ряд ведомств, в частности "отделы питания" в составе Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Что известно о Вивеке Рамасвами

Консерватор Вивек Рамасвами, основатель биотехнологической компании Roivant Sciences, участвовал в президентских праймериз от Республиканской партии, но снял свою кандидатуру в январе после четвертого места на кокусах в Айове.



Вивек Рамасвами / Jamie Kelter Davis / NBC News

Трамп пока не предоставил деталей относительно того, как именно Маск и Рамасвами будут сотрудничать, или как будет финансироваться деятельность нового департамента, если он будет работать за пределами федерального правительства.

Рамасвами 39 лет, он родился в США, в Огайо, но имеет индийское происхождение. Весь профессиональный путь Вивека – это биофармацевтическая отрасль.

Перед выдвижением в президенты Рамасвами рассматривал возможность баллотироваться в Сенат США от Огайо на выборах 2022 года. 21 февраля 2023 года он официально объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года в эфире программы Tucker Carlson Tonight.

В мае того же года его предвыборная кампания признала, что редактор Википедии получил оплату за внесение изменений в страницу Рамасвами перед объявлением о кандидатуре, однако отрицала любую политическую мотивацию этого шага.

Рамасвами подчеркивает, что американский капитализм является противовесом кастовой системе в Индии, поскольку предоставляет больше экономических возможностей для представителей низших каст. Он предложил отменить закон, который обязывает президентов тратить все средства, выделенные Конгрессом, и выступил против преподавания критической расовой теории в школах.

Также он осуждает практику позитивных действий в США, называя ее "самой большой формой институционализированного расизма в современной Америке".

Рамасвами поддерживает запрет абортов после шести недель беременности, делая исключения для случаев изнасилования, инцеста и угрозы жизни матери.

Он выступает за ликвидацию Департамента образования, ФБР и Службы внутренних доходов (IRS), а также предлагает ввести ограничение на 8-летний срок работы для всех государственных служащих.

Еще одной инициативой Рамасвами является повышение избирательного возраста до 25 лет. Он предлагает, чтобы граждане в возрасте от 18 до 24 лет могли голосовать только при условии прохождения военной службы, работы в экстренных службах или сдачи экзамена на гражданские знания. Это изменение должно быть внедрено путем внесения поправок в Конституцию.

Относительно российско-украинской войны, Рамасвами поддерживает идею значительных уступок в пользу России, включая прекращение военной поддержки Украины.

Он считает, что Украине следует запретить вступление в НАТО, а России позволить удерживать оккупированные территории в обмен на то, что Москва разорвет свой союз с Китаем, хотя и отмечает, что не доверяет Путину. Рамасвами также угрожал вывести США из НАТО.

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Во время дебатов республиканцев в 2023 году Рамасвами заявил, что Украина не является демократией и якобы запретила 11 оппозиционных партий, создала единое государственное телевидение и отказывается проводить выборы, если США не выделит ей больше средств. Также Рамасвами сказал, что в Украине "прославляют нациста – комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский", и это, по его мнению, "не демократично".

Впоследствии штаб Рамасвами пытался исправить ситуацию. Там заявили, что его слова якобы неправильно трактовали. На самом деле, говоря о "нацисте", Рамасвами имел в виду не Зеленского, а Ярослава Гуньку, 98-летнего ветеран дивизии Ваффен СС "Галичина", которая воевала на стороне нацистов во Второй мировой войне. Его пригласили на выступление президента Зеленского в парламенте Канады.

Как Маск совместит новую роль с бизнесом и что известно о его позиции по Украине

Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, является одним из самых богатых людей в мире и владеет рядом компаний – в частности, соцсетью X, автомобильной компанией Tesla, аэрокосмической SpaceX. Несмотря на то, что он новичок в политике, его политический комитет SuperPAC потратил более 152 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканцев в этом году. И теперь Маск получает картбланш в структурных изменениях правительства.

SpaceX имеет контракты с федеральными агентствами на сумму 3,6 миллиарда долларов в этом году. Пока не ясно, подпадут ли эти суммы под возможные сокращения. Однако есть вероятность того, что формат DOGE поможет Маску обойти федеральные правила о конфликте интересов, по которым его могли бы заставить продать свои активы. То есть Маск останется директором своих компаний.

Илон Маск имеет собственный взгляд на российскую агрессию против Украины. И не всегда в нем Украина является однозначной жертвой. Вот несколько из его нарративов:

"было трагической потерей жизни для Украины атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию, без преимущества в воздухе";

"нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня";

"чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра;

если война продлится достаточно долго, то упадет и Одесса";

"Донбасс и Крым должны стать частью России".

Также говорилось о том, что Маск "придерживал" покрытие спутникового интернета Starlink над Крымом, не давая Украине полноценно действовать там.

Сначала Маск поддерживал Украину, предоставив тысячи терминалов Starlink для связи. Однако осенью 2022 года украинские военные не смогли использовать Starlink для атак в Крыму, поскольку миллиардер ограничил использование спутникового интернета в военных целях, опасаясь ядерной войны.

Кроме того, в расследовании The Wall Street Journal утверждалось, что Илон Маск регулярно контактирует с Владимиром Путиным с 2022 года, а одна из просьб российского диктатора касалась ограничения Starlink над Тайванем.

Что интересно, Маск почти постоянно присутствует в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где он участвует в важных встречах и звонках. Однако некоторых членов команды Трампа уже начинает раздражать постоянное присутствие миллиардера на орбите избранного президента.



Как отметил один из собеседников издания NBC, Маск "ведет себя так, будто он сопрезидент, и следит за тем, чтобы все об этом знали". Он также обвинил Маска в том, что тот пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу перед ним.

При этом Маск участвовал в деликатных беседах еще до того, как было объявлено о его роли в администрации, в частности он присоединился к телефонному разговору между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил один из источников, у Маска есть "свое мнение обо всем" и он делится им так настойчиво, что начал докучать инсайдерам Трампа.

На встрече с республиканцами в среду утром Трамп положительно отозвался о Маске. При этом в определенный момент Трамп "пошутил" о постоянном присутствии Маска:

Илон не хочет возвращаться домой. Я не могу от него избавиться,

– присутствующие в зале настаивают, что эти заявления были сделаны в шутку, но здесь может быть доля правды.

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Стоит подчеркнуть, что к Украине роль Маска не будет иметь прямого отношения, а на должность спецназначения по мирным переговорам уже обсуждают других кандидатов. Но косвенно решения DOGE могут иметь влияние на поддержку Украины, поскольку будут касаться американского бюджета.

В то же время в переходный период ситуация настолько неопределенная, что делать выводы о влиянии будущего министерства – рано.