Илон Маск поделился секретами своего успеха

Основатель известной компании SpaceX Илон Маск заявил, что именно помогло ему достичь невероятного успеха. В частности, изобретатель отметил, что он четко распределяет свое время и использует его с пользой.

Об этом сообщает издание​ The Independent.

По словам Илона Маска, он игнорирует большинство телефонных звонков, воздерживается от чрезмерного расходования времени на электронные письма и социальные сети. Для сна владелец SpaceX выделяет 6 часов в день. Именно это помогает основателю успешных компаний экономить время для новых разработок.

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Поскольку известный инженер сейчас работает над воплощением большого проекта – внедрение глобального Интернета – часто рабочий график на неделю составляет от 85 до 100 часов. Как утверждает сам Маск, 80% его работы составляет инженерное программирования. Для воплощения своих проектов он всегда уделяет внимание самосовершенствованию.

Это самый главный совет: постоянно думайте о том, как вы могли бы делать что-то лучше,

– рассказал Илон Маск.

Согласно информации СМИ, Илон Маск разработал для себя специальную стратегию: он разбивает весь свой день на серию 5-минутных слотов. Миллиардер даже ест не более 5 минут и, как правило, делает это во время деловых встреч.

Кто такой Илон Маск?

Это один из самых известных ученых. Илон Маск – предприниматель-миллиардер, который основал платежную систему PayPal, автомобильную фирму Tesla и аэрокосмическую компанию SpaceX.