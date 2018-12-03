Имеет ли сборная Украины по баскетболу шансы выйти на Чемпионат мира 2019

Сборная Украины проиграла один из ключевых матчей в отборе на Чемпионат мира 2019 года – на выезде испанцам. Так еще и соперники удачно сыграли свои матчи. Тем не менее, украинцы сохраняют шансы пробиться на ЧМ-2019.

Сборная Украины должна провести еще два матча – 22 февраля дома против Черногории и 25 февраля на выезде против Словении. И в этих матчах украинцам нужно обязательно побеждать. При этом черногорцев необходимо побеждать с разницей в 7 очков и больше. В первом матче мы уступили балканцам 84:90.

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Но этого будет мало. Нужно, чтобы Латвия проиграла два матча: дома с мало мотивированной Испанией, которая уже гарантировала себе выход на ЧМ-2019, и на выезде в Черногории.

Напомним, сборная Украины претендует на последнее проходное третье место в группе. Испания и Турция уже гарантировали себе участие в финальном турнире.

В последнем матче сборная Украины в напряженном матче уступила сборной Испании.