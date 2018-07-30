Именитую Острожскую академию показали с интересного ракурса: фото

Университет Острожская академия, который расположен на Волыни, считают преемником первого высшего учебного заведения в Восточной Европе.

Фото старинного здания опубликовала команда экспедиции Ukraїner.

Острожскую славяно-греко-латинськоу академию в 1576 году основал князь Василий-Константин Острожский. Кроме него меценаткой и фактической основательницей академии стала и его племянница княжна Гальшка Острожская.

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Острожская академия

Именно здесь вышел первый украинский учебник – "Буквар" (1578).

Древняя Академия просуществовала до 1636. В 1994 году в Остроге начали восстанавливать учебное заведение.

Здесь учились Петр Конашевич-Сагайдачный, Иов Борецкий, Мелетий Смотрицкий

Образовательный центр древней Украины