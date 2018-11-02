Инфекционные болезни могут быть опасны тем, что больной может передавать инфекцию другим людям еще даже до первых проявлений самой болезни. Сколько длится инкубационный период болезней и сколько времени больной является "заразным" – далее в инфографике.

Продолжительность периода, в течение которого человек считается "заразным" зависит от самой болезни и возбудителя. Например, заразность кори держится до 10 дней от начала высыпаний, а вот заразность инфекционного мононуклеоза может держаться до года после заболевания.

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Кроме того, для многих заболеваний уже во время инкубационного периода, когда человек уже заразился вирусом, но еще хорошо себя чувствует и нет никаких внешних симптомов болезни, возбудитель может выделяться и передаваться другим. Например, больной гепатитом А может заразить окружающих за 10-12 дней до первых явных проявлений заболевания.

Больше о каждой инфекционной болезни – смотрите в инфографике.



Инфекционные болезни: сколько времени человек заразен