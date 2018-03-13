Иностранец пытался переправить украинок в бордель в Германии
На Львовщине Национальная полиция Украина задержала иностранца, который пытался переправить украинок в бордель в Германии.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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"Злоумышленник вербовал женщин для работы в ночном клубе, где занимал должность директора. Переправляли девушек через границу на автомобиле его приспешники – семейная пара", – говорится в сообщении полиции.
Злоумышленника задержали, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Злоумышленник вербовал украинок для работы в ночном клубе
Источник: 24 Канал
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