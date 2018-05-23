Институт просвещения. Какую пользу приносит грудное вскармливание матери и малышу

Дети – наше самое дорогое, поэтому и давать им надо самое ценное. В первые дни жизни – это молоко матери.

Всемирная организация здравоохранения призывает – только грудное вскармливание в первые полгода жизни вашего крохи.

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Потрясающие, но вот доказанные наукой факты в пользу такого решения:

1. Длительное кормление грудью снижает риск для малыша заболеть атеросклерозом, онкозаболеваниями и сахарный диабет.

2. Лучшая память и более высокие баллы IQ – тоже благодаря маминому молоку. Но еще формирование правильного прикуса и полноценное вызревание желудочно-кишечного тракта.

3. Грудное вскармливание полезно и для мамы. Первый год кормления грудью защищает женщин от возникновения рака молочной железы и яичников на 32%.

4. Состав грудного молока уникален. Оно содержит более 400 различных микроэлементов и витаминов. Для сравнения – в искусственных смесях их только около 50-ти. Также мамино молоко отлично усваивается и утоляет жажду, так как на 87% состоит из воды.

Грудное вскармливание

Грудное вскармливание – это еще и экономия. Если его заменить смесями, то придется тратить больше тысячи гривен в месяц в первые недели жизни малышей. А дальше – еще больше. Мамино же молоко бесплатное.

Грудное вскармливание – полезно и естественно.