"Интер" будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу в России

Украинский телеканал "Интер" будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

"Интер" приобрел права на трансляцию Мундиаля у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТСУ). Об этом сообщает Sport Arena. Однако официального подтверждения этой информации еще нет.

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Стоит добавить, что НТСУ выкупила права на трансляцию ЧМ-2018 в России еще в 2010 году. Однако после начала оккупации Крыма и войны на Донбассе, канал "UA:Первый" по политическим причинам отказался от трансляции спортивных событий на территории страны-агрессора, в том числе Мундиаля.

Вероятным транслятором ЧМ-2018 в России мог стать медиахолдинг "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2". Однако на канале отказались от покупки прав на показ за возможную негативную реакцию зрителей.

Относительно "Интера", то по одной из версий, канал может пригласить российских комментаторов на трансляцию матчей Мундиаля.

Чемпионат мира по футболу 2018 года

продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.