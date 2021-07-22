Об этом рассказал в программе "Первые лица" на 24 канале представитель президента в Конституционном Суде Украины и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Также он рассказал о коррупции в судах, СНБО и расследовании о "вагнеровцах".

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О международных экспертах в ВККС

Главным камнем раздора в вопросе судебной реформы стала именно роль международников в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Как вы к этому лично относитесь? Потому что я знаю, насколько ваши коллеги по фракции, тот же Максим Бужанский, кричали, что это – внешнее управление, вмешательство в судебную систему. Каково ваше личное отношение к этому?

Это известная страшилка, которой пугают людей и наши политические оппоненты, и сама "Оппозиционная платформа – За жизнь" и та же "Батькивщина". Они говорят о внешнем вмешательстве, что это якобы потеря суверенитета Украины. В целом же там больше спекуляций, чем это имеет какую-то реальную основу на конституционно-правовом регулировании.

Потому что международные эксперты будут работать временно. Это временная вынужденная мера. Почему это вынужденная мера? Я вообще соглашаюсь с такими критиками, что в Украине достаточно своих высокопрофессиональных людей, моральных, которые могли бы выполнить те же функции. Но проблема в том, что граждане Украины... Я, как специалист, который занимается юриспруденцией 25 лет, понимаю, что есть люди, которые точно не в коррупционных схемах, и они могут обеспечить отбор добропорядочных членов ВККС.

Просто их почему-то не добирают в эти комиссии, мне кажется.

Нет. Проблема больше в том, что широкая общественность считает, что в Украине нет возможности самостоятельно обеспечить очищение судебной власти. Я приведу пример Высшего антикоррупционного суда, когда создали новый суд, и он больше всего сейчас пользуется уровнем доверия среди граждан.

Поэтому говорить о том, что международные эксперты каким-то образом реализуют внешнее управление – абсолютно безосновательно. Они помогут нам и помогут ВРП отобрать действительно профессиональных членов ВККС. Даже, возможно, с какими-то чрезмерными требованиями, но эти чрезмерные требования в конкретном случае будут абсолютно адекватными и обоснованными.



Вениславский: "Международные эксперты – вынужденная мера" / Фото "Цензор.НЕТ"

Мы имеем очень деликатную, очень чувствительную сферу судебной власти, которая имеет самый низкий уровень доверия. Когда мы с помощью наших международных партнеров восстановим этот уровень доверия, то преимущества и выгоды, которые получим в результате, существенно перевесят те опасения, которые высказывают наши политические оппоненты и некоторые представители нашей политической силы. Я не вижу никаких проблем. Думаю, что это усилит прозрачность и конкурсный дух в отборе, чтобы туда даже те люди, которые понимают, что у них в "прошлой жизни" есть огрехи – коррупционные действия…

Лучше не пробовали?

Да, лучше чтобы не пробовали и себя не дискредитировали. Понятно, что это будет известно широкой публике. Поэтому это и психологически, и юридически поможет очистить судебную власть.

Об очищении от коррумпированных юристов

Поможет ли это все очистить судебную систему от влияния таких людей как Сергей Кивалов, Андрей Портнов, которые имеют огромное влияние на ту же ВРП?

Думаю, что как раз те персоналии, которых вы назвали, прилагают максимум усилий, в том числе и в блокировании наших действий по реформированию судебной власти, которое мы сейчас наблюдали или, правильнее, которое не привело ни к каким результатам. Потому что и в ОПЗЖ, и в "Батькивщине" есть давно практикующие юристы, которым, наверное, комфортно в тех условиях, когда они могут прийти и купить какое-то решение, которое их устраивает.

Есть известные фамилии, которые я не буду называть. Думаю, все граждане знают юристов, которые считают себя лучшими и в Украине, и в "ближайшей Вселенной". Они этим кичатся и, наверное, имеют на это основания. Потому что нынешняя судебная власть позволяет им зарабатывать очень хорошие деньги за счет этих не совсем правомерных и правовых форм общения с судьями.

Они, конечно, заинтересованы в том, чтобы максимально долго сохранять статус-кво. Поскольку, когда судьи будут добропорядочными, это лишит их очень больших заработков, которые они берут с клиентов за то, что решают, как сейчас принято говорить, "вопросы" в юридической среде.

Это естественно, что есть существенное сопротивление. Потому что те лица, о которых вы говорили, находясь у власти, возглавляя известные институты, которые занимались отбором судей и привлечением к ответственности, уже сформировали определенный "пакет" или кластер судей, которые сейчас считают, что они имеют перед ними определенные обязательства и поэтому оказывают сопротивление. Но после воплощения в жизнь наших реформаторских законов их влияние уменьшится до нуля.

Смотрите полное интервью Федора Вениславского на 24 канале:

Об олигархической системе

Еще один закон, который вы не успели принять на этой сессии и который является неотложным президентским законом, это закон о статусе олигархов. Принимали ли вы лично участие в его написании? Как вы относитесь к этому? Верите ли, что в той форме, в которой он прописан сейчас, реально позволит повлиять на олигархическую систему в Украине?

Знаете, я не участвовал в его написании, но сейчас имею к нему непосредственное отношение. Потому что наш Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки признали главным по этому законопроекту. Именно я возглавляю рабочую группу по проработке текста между первым и вторым чтением.

Могу вам дать инсайт, о котором я сегодня узнал, что полностью секретариат нашего комитета проработал все правки, которые шли к этому закону. Их сейчас почти 1 000 или 1 200. Честно говоря, надеялись, что их будет значительно больше, потому что естественным является попытка "ставить палки в колеса" для такой инициативы.

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Говорить о том, что законопроект позволит как-то влиять на лиц, которых не отнесли к олигархам, или в ручном режиме управлять этим – это на уровне политических спекуляций. Есть вопросы к тому законопроекту, который мы приняли в первом чтении.

Наша политическая сила понимала то, что надо начать хотя бы на уровне первого чтения эту идею борьбы с олигархатом, потому что тот является деструктивным элементом в украинском обществе, на протяжении 30 лет его фактического существования и существования украинской государственности, точно сомнений нет ни у кого.

Просто вопрос в том, что никто за 30 лет системной борьбы с олигархатом не совершал. Были имитации, что кто-то, где-то, с кем-то пытался бороться. Но это были больше такие попытки в ручном режиме.

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский внес этот законопроект. Он пытается положить борьбу с олигархатом, а на самом деле борьбу с угрозами национальной безопасности на прочной законодательной основе. Поэтому между первым и вторым чтением мы те правки указываем и будем рекомендовать Верховной Раде принять более сбалансированный и целостный документ, но у меня нет сомнений, что он нужен.

Кого считают олигархом?

Согласно законопроекту о статусе олигарха, который

– участвует в политической жизни;

– влияет на СМИ;

– является конечным бенефициарным владельцем монополии;

– стоимость активов – более миллиона прожиточных минимумов. Согласно законопроекту о статусе олигарха, который инициировал Зеленский , олигархом стоит считать того, кто соответствует 3 из 4 критериев:участвует в политической жизни;влияет на СМИ;является конечным бенефициарным владельцем монополии;– стоимость активов – более миллиона прожиточных минимумов.

Может и правок мало потому, что те олигархи, которые могли бы их пролоббировать, не боятся этого закона. Вы же слышали, как Игорь Коломойский сказал, что ему не страшно, что он нацепит звезду и будет там.

Такие смелые и ироничные заявления звучали всегда, но когда механизм предусмотрен законом начнет реально действовать, то риторика Коломойского и других лиц, которые точно являются олигархами, существенно изменится.

А вы представляете, как это должно быть, если в примерно такой форме будет? Почему это должно быть страшно для них?

Это аналитика и министра юстиции Дениса Малюськи, который докладывал, например, о законопроекте. Он сказал тогда абсолютно правильную вещь, с которой я на 100% согласен – что сам факт внесения в такой список будет иметь ряд негативных последствий не только внутри страны, но и извне.



Риторика Коломойского сменится – - Вениславский / Фото SUD.ua

Когда будут видеть, что такой человек попал в список олигархов, к которым украинское государство может применить негативные действия, такие как лишение бизнеса или лишение возможности влиять на политику, то, думаю, что они очень осторожно будут относиться к тому, чтобы финансировать ссуды.

Это не делает их беднее. Этот закон не направлен на то, чтобы отбирать у богатых деньги.

Самое главное, чтобы эти богатые люди не использовали государственные возможности и финансы для личного обогащения. В чем опасность олигархов? Они используют свои возможности влиять на принятие государственных решений, но эти решения принимаются не в интересах украинского народа, а в интересах тех олигархов, которые их спонсируют.

Как благодаря одному закону они потеряют эту возможность?

Это не один закон. Мы же об этом говорим, что это базовый рамочный закон, который дает систему координат, которую будут дополнять определенными законами. Это будет законопроект, который узаконит деятельность Антимонопольного комитета. Это законопроект, который делает невозможным на конкретных предохранителях участие в большой приватизации.

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Это будет законопроект, который будет предусматривать ответственность политиков за недекларирование связей с олигархами. Это закон, который унормирует медийную составляющую деятельности олигархов, чтобы они не имели возможности через СМИ "зомбировать" граждан или формировать общественное мнение.

Это будут написаны отдельные законопроекты?

Их уже пишут. Они дополнят базовый законопроект и сделают его реальным инструментом влияния на деструктивную политику олигархов.

О СНБО

Главная функция реализации будет на Совете национальной безопасности и обороны? У части общества есть претензии, что это не функции СНБО. Что эти решения не будут иметь силы, которую должны иметь.

Для меня это спорный вопрос, потому что до того, как я стал народным депутатом, я преподавал в Национальном университете имени Ярослава Мудрого города Харькова и читал студентам конституционное право Украины. Одна из тем – это конституционно-правовой статус СНБО.

Хочу сказать, что СНБО – это очень мощный (с точки зрения конституционного регулирования) орган, который наделен существенными полномочиями. Многие из политиков позволяют себе высказываться, что это совещательный орган, который не может иметь властных полномочий.

Это абсолютная политическая спекуляция и не имеет ничего общего со статусом, потому что СНБО – это не совещательный орган. Это координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны.

Координация предусматривает слаженную деятельность всех институтов сектора безопасности. И на уровне решения СНБО их обсуждение и согласование позиций и принятие решений, которые вводит в действие указ президента. Более того, по статье 107 КУ, которая определяет правовой статус СНБО, так и сказано, что полномочия СНБО определяет закон. То есть если мы, как народные депутаты, Верховная Рада, примем закон, который предусмотрит дополнительные полномочия, а это как раз тот пример, о котором мы с вами сейчас говорим, то это будет абсолютно в рамках закона.

Нынешний закон о СНБО (статья 4) предусматривает, что он уже сейчас имеет право предпринимать любые действия на угрозы экономического, социального, информационного и другого характера. Эти действия должны быть соответствующими уровню угроз. То есть сейчас СНБО, если он считает, что (когда мы вспоминаем санкции, которые тоже очень много критикуют) действие каких-то субъектов реально вредит интересам национальной безопасности, то он имеет право рассматривать эти вопросы и принимать решения. Поэтому этот институт должен заниматься важной сферой предотвращения угрозы национальной безопасности.

Вы считаете, что мы не столкнемся с тем, что все решения, которые сейчас принимает СНБО, в будущем оспорят? Так было с указом Зеленского в Верховном суде.

Я не вижу оснований. Об указе Зеленского касательно отмены указа о назначении Тупицкого, с чего мы начинали наш разговор, могут быть дискуссии:

имел ли право Зеленский;

или это индивидуальный правовой акт;

или это нормативный акт.

Это очень тонкие юридические дискуссии. Если мы говорим, что президент не имеет права отменять указы предыдущего президента, то надо сказать, что Верховная Рада не может отменять постановления предыдущей Рады. Это не совсем корректные аналогии. Однако когда мы говорим о СНБО, то здесь не право президента вводить или не вводить в действие решение. Это его конституционная обязанность. Тут 100% все будет в рамках закона.



Оснований для обжалования решений СНБО нет, – Вениславский / Фото пресс-службы форума "Украина 30"

Я, как специалист в области права, не вижу оснований, чтобы сказать, что решение СНБО и указ президента, которым ввели его в действие в отношении конкретных олигархов, не будет соответствовать закону. Это закон, который будет предусматривать полномочия СНБО и обязанность президента, закрепленную Конституцией. Здесь у меня достаточно оптимистичные предсказания, что оснований для признания незаконными таких решений СНБО нет.

Вы не думаете, что юристы, которые посоветовали президенту эту историю с санкциями и СНБО, толкают его в сторону личной ответственности за то, что он нарушил закон?

Во-первых, решение СНБО – это решение коллегиального координационного органа.

Однако указы о внедрении…

Президент не может не подписать указ, если решение принимают голосованием.

Президент может.

Решение принимают голосованием. Материалы, которые собрали Служба безопасности Украины или Кабмин, изучили все члены СНБО. Я еще раз подчеркну, что персональный состав СНБО – государственные чиновники самого высокого уровня. Это фактически высшее руководство государства и правоохранительного блока:

генпрокурор;

глава СБУ;

министр внутренних дел;

президент;

председатель Верховной Рады.

Да и другие лица, которых вводит президент, не случайные люди в государстве. Когда они голосуют за конкретное решение, изучив все документы, и считают его правильным – президент обязан ввести его в действие. Он не может его ветировать, в отличие от законов, где право вето может быть. Если решение СНБО проголосовано и принято – президент обязан ввести его в действие.

О досрочных выборах

Сейчас очень часто обсуждают историю, что якобы Офис президента хочет сделать план, чтобы создать основания для объявления досрочных президентских выборов и переизбраться на второй срок, пока есть высокие рейтинги. В таком случае будут у власти не 5 лет, а 7 лет. Знаете ли вы что-то об этом плане и есть ли для этого юридические основания?

Я эти страшилки слышал, их постоянно наши политические оппоненты транслируют в массовое пространство через СМИ. Я думаю, что здесь больше будет желание этих политических оппонентов расшатать ситуацию и получить дивиденды для участия в предстоящих выборах, ведь они также смотрят на свои рейтинги.

К теме Бурные политические фантазии, – Вениславский о подготовке досрочных президентских выборов

Учитывая то, что у нас следующая избирательная кампания будет по пропорциональной системе, то они уже считают количество голосов и какую фракцию они могут иметь в парламенте. Связывают, что будут и президентские досрочные выборы, и парламентские.

Очень бурные политические фантазии. Пока никаких оснований и разговоров в Офисе президента относительно такого сценария точно нет. Оснований для досрочных президентских выборов нет. Основания для досрочных парламентских выборов периодически есть, их можно найти. Однако инициативы по их проведению точно нет.

О расследовании Bellingcat

Примерно через неделю должно выйти расследование Bellingcat по сливу спецоперации задержания "вагнеровцев". Знаете ли вы что-то о том, что нашла следственная комиссия наконец начала этим заниматься? Готовы ли вы к тому, что Bellingcat покажет, что "слив" из Офиса президента точно был?

Вчера (18 июля – 24 канал) было заседание Временной следственной комиссии в нашем комитете. Какие обстоятельства они установили – пока не знаю, я не являюсь членом этой комиссии.

Я знаю, что они приглашали пятого президента Петра Порошенко на заседание, чтобы он дал показания. Насколько мне известно, он отказался прийти. Почему? Мне тоже очень интересно, ведь в публичном пространстве он санкционировал какие-то действия.

Справка. Расследование о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев" опубликуют к годовщине "Вагнергейта" – то есть до 29 июля. Об этом сообщил автор расследования Христо Грозев.

Он сказал, что придет только с Зеленским.

А какой смысл? Он должен дать ту информацию, которую потом могут использовать в любом досудебном расследовании, если он считает, что есть основания. Если он начинает говорить, что придет только с Зеленским, то, простите мне, каждый нардеп может так говорить. Таких случаев очень много, в том числе и я с этим сталкивался.

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Нардепы из других политсил говорили: "Нам надо встретиться с президентом, мы хотим ему сказать кое-что". Понимаете, когда 430 нардепов хотят встретиться с президентом, у него есть другие важные дела.

Однако, если Порошенко понимает, что у него есть доказательства противоправной деятельности – он должен прийти и сказать, а не заниматься политическими пиар-кампаниями, не предоставляя никакой информации для Временной следственной комиссии. Я думаю, что никаких сенсаций расследование Bellingcat не принесет. Какой-либо измены точно нет.