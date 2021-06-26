Почему НАПК хочет уволить Витренко и кому принадлежит "Нафтогаз": интервью Александра Новикова

В апреле Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза" заменил Юрий Витренко. Однако в НАПК убеждены, его назначение является незаконным.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" отметил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Также в интервью он рассказал об особенностях создания наблюдательных советов и стандартах корпоративного управления в Украине.

Читайте первую часть интервью Об олигархах, финансировании партий и коррупции: интервью с главой НАПК Новиковым

О назначении Витренко

В четверг (24 июня – 24 канал) совет "Нафтогаза" сказал, что он собирается как-то решить этот вопрос (назначение Юрия Витренко – 24 канал), но пока результата собрания не видим. НАПК высказалось на этот счет. Есть предписание на тему того, что Витренко назначили на должность главы "Нафтогаза" незаконно. Почему? Что дальше?

Далее мы надеемся на то, что наблюдательный совет сегодня (24 июня – 24 канал) примет решение и прекратит полномочия на посту главы наблюдательного совета "Нафтогаза" (Марии Сухан — 24 канал).

Закон Украины "О предотвращении коррупции" – статья 26 и Конституция Украины – статья 8 – требуют, чтобы лицо, принимавшее участие в принятии решений относительно субъекта хозяйствования частной компании хотя бы год не возглавляло соответствующую кампанию.

Юрий Витренко системно участвовал в принятии решений по "Нафтогазу" и даже высказывался относительно того решения, которым его самого назначили и уволили наблюдательный совет. Он лично инициировал.

Именно это увольнение и дало возможность правительству назначить его председателем правления "Нафтогаза". Открытое нарушение закона. Нет никаких конфликтов НАПК с Кабмином или "Нафтогазом". Есть конфликт правительства и "Нафтогаза" с законом.

Вы понимаете суть закона относительно основ предотвращения коррупции? Там говорится о том, чтобы отделить бизнес от государственной службы. То есть когда человек работал на госслужбе, а потом вдруг ушел в смежный частный бизнес – это запрещается. Витренко пошел работать не в частный бизнес с должности исполняющего обязанности Минэнергетики, он пошел в национальную государственную компанию "Нафтогаз".

Закон "О предотвращении коррупции" предоставляет право и обязанность трактовать этот закон. Это возложено на НАПК и ни один другой орган не может это делать. Там именно так и написано.