"Большое" наступление России и скопление авиации возле границы: интервью с Михаилом Подоляком

Есть ощущение, что в Украине новый год начинается 24 февраля, а не 1 января. Об этом накануне сказал президент Владимир Зеленский. И действительно, именно 24 февраля мы теперь измеряем годовщину полномасштабного вторжения. Но и в этот день, 16 февраля, у нас праздник – День единения Украины, демонстрирующий сплоченность украинского народа вокруг национальной идеи.

24 февраля будет ровно год, как россияне стали окончательно терять свое место в человеческой цивилизации. Они попытаются интенсифицировать обстрелы нашей территории и увеличить интенсивность боевых действий. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Чего ждать от России на 24 февраля

В прошлом году нам нужен был праздник для единения, а теперь что ни день – мы знаем, как объединяться, и знаем, что мы точно единый народ.

Мы обязательно напишем свою книгу праздников, и там будут вообще другие даты. 24 февраля – это будет ключевой день, мы придумаем ему название. Мы будем понимать, что это день, когда все должны помнить, что Россия – это никчемная страна, такой ее надо считать в историческом разрезе. То есть, мы не просто будем что-то говорить, надо будет это зафиксировать в дате именно 24 февраля.

Я вам скажу, что Россия – это тоже понимает, они сегодня понимают, где они находятся. Смотрите, какая страна. У нее нет друзей, она изолирована. Они там бравируют: "Мы против НАТО воюем". Нет, вы сражаетесь не против НАТО, вы сражаетесь против цивилизации как таковой. Но вы не сражаетесь, вы просто убиваете, потому что цивилизация немножко по другим принципам живет. Вы просто убиваете людей, которые являются членами этой цивилизации.

Так всегда бывает, варвары накопили определенный ресурс – и идут немножко убивать людей цивилизации. Безусловно, потом варваров загонят туда, где им место. Но мы должны зафиксировать для нас навсегда и чтобы это было понятно другим странам – дату 24 февраля.

Кстати, я вам скажу, что они будут делать. Первое, будет выступление субъекта Путина, где он объяснит, почему они имеют право куда-то заходить, воевать с НАТО, но при этом разрушая другую страну, начиная с 2014 года. Опять же расскажет, что такой страны, как Украина, не существует, но просто он теперь ее очень боится.

Второе, они проведут заседание. Напомню вам, что у них есть парламент. Удивительная конструкция для Российской Федерации, для авторитарной страны, но у авторитарных и тоталитарных стран всегда есть атрибуты псевдодемократии. Поэтому они соберутся для того, чтобы зафиксировать в российском правовом поле новые регионы. То есть, принести туда действие российских законов. Для меня это выглядит так, что собралась воровская сходка, и они будут говорить, как узаконить краденое. Это будет выглядеть именно так.

Я так понимаю, что 22 или 23 февраля они будут планировать провести "концерт смерти". Они будут праздновать массовое убийство украинских детей, массовое убийство украинских гражданских крылатыми ракетами. То есть это классическая российская "пляска на костях".

Интервью Михаила Подоляка: смотрите видео

24 февраля они попытаются опять же интенсифицировать обстрелы нашей территории, увеличить интенсивность боевых действий и так отпраздновать потерю своего места в человеческой цивилизации окончательно. Это будет ровно год, как они это место постепенно теряли, и сегодня они потеряют его окончательно. Мы должны зафиксировать это конкретной датой. Это должно быть вписано в учебник истории не только на украинском, но и на английском, немецком языках. И я скажу, что на китайском, вы понимаете почему, и на других языках мира.

Россия будет всегда страной-изгоем. Это уже совершенно точно. Знаете почему? Потому что они не перевоспитаются, нет смысла об этом говорить, они будут всегда такими. Они обидятся на мир, они отползут в свою опухолевую ракушку. Они будут находиться долгое время и питать надежду, что когда-то они все же смогут доказать миру, что имеют право убивать безнаказанно.

Относительно нас, относительно единства, вы совершенно правы. Нет смысла сегодня говорить о каких-то конкретных датах единения. Есть конкретная страна, которая сегодня находится во внутреннем солидарном состоянии. У нас сегодня огромное единство общества и государства.

Я понимаю все нюансы относительно коррупции, определенных хищений и тому подобное. Мы не идеальная страна, мы с вами об этом уже не раз говорили. Не идеальные страны такие, они просто живые страны. Мы живая страна. У нас есть определенные сложности, но между тем у нас абсолютно солидарная позиция у общества и государства относительно того, как мы должны закончить эту войну.

Новая российская тактика террора

О концерте и обо всех тех датах – 21, 22, 24 февраля – я у вас еще спрошу, но хочу начать с главного, с того, что было ночью, о том количестве крылатых ракет и вообще ракет, которые были выпущены по территории Украины.

Давно такого не было, чтобы ночью терроризировали города, далекие от фронта. Я так скажу, потому что понимаю, что сейчас Харьковщина, Николаевщина, Херсонщина скажет: "Правда у вас такого давно не было?" Однако, что касается остальной Украины, которая далеко от линии фронта, давно такого не было, чтобы ночью терроризировали ракетами.

32 ракеты были запущены, 16 ракет были сбиты. Мы привыкли немного к другим цифрам, мы привыкли к тому, что 80 ракет запущено, 70 из них сбиты. Здесь половина, 50% у нас. Я так понимаю, что они нашли какую-то новую тактику, как терроризировать Украину, потому что говорят о том, что из 10 запущенных ракет только 2 были реальными.

Совершенно верно, они ищут любые пути. Давайте просто правильно ставить акценты. Сбили – сколько сбили. Но надо смотреть не по количеству сбитого, а по количеству и объему нанесенного ущерба. То есть попали ли они куда-то. У нас сегодня нет критических попаданий. Это ключевое.

Они действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не очень на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы". Сегодня, кстати, использовали один из "Ониксов".

Но, независимо от того, какую тактику они будут использовать, в этом нет никакого военного смысла. Давайте зафиксируем, что россияне понимают это. Так же, как обстрелы Харькова, Запорожья, особенно Херсона – это не о войне, это просто о том, чтобы уничтожать гражданское. Просто об убийстве, осознанном убийстве украинцев.

Они понимают, что с военной точки зрения, никакого смысла атаковать даже критическую инфраструктуру Украины нет. Потому что уже 15 массированная каскадная атака крылатыми ракетами не дает хотя бы чего-то с точки зрения достижения результатов, например, заблэкаутить нашу энергосистему. Они сегодня это тоже понимают. Они просто бьют по нам, чтобы просто бить.

Они сбросили маски, они уже не маскируют, что делают в Украине, уже не говорят, что ведут войну против армии, какие-то военные цели, какие-то "нацисты". Есть еще нюансы в пропаганде, но между тем они говорят: "Мы просто вас убиваем. Потому что уже все, уже точки расставлены, мы, если проигрываем, будем сидеть в рамках специального трибунала все на скамье подсудимых – кто останется в живых".

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А потому давайте просто будем вас убивать, потому что – а что нам за это будет? Все равно посадят завтра на скамью подсудимых. Поэтому будем вас уничтожать этими ракетами. И они делают это сознательно. Только для того, чтобы причинить нам боль. Это нам нужно понять по отношению к России.

Чтобы не было больше мотиваций – пойдем мы в НАТО, не пойдем в НАТО, получим гарантии безопасности или не получим, будем ли мы милитарным государством на границах с Россией или не будем. Всего этого нет. Будет ли здесь русский язык или не будет. Будет ли здесь культурное пространство, или памятник Жукову, или "девочке" Екатерине в Одессе. Это уже не имеет никакого значения.

Они просто хотят убить и уничтожить как можно больше и нашей территории и наших людей. И мы должны все это фиксировать. У нас сегодня 66 тысяч зафиксированных, юридически обработанных военных преступлений. Это не только наши следственные группы и наша генеральная прокуратура. Это и наши партнеры проводят подобные следствия. И, таким образом, мы видим всю картину того, что Россия делает в Украине.

На мой взгляд, об этом нужно постоянно говорить. Мы должны довести эту войну до конца, чтобы эти 66 тысяч уголовных дел по военным преступлениям были доведены до конкретных приговоров. А после войны их будет гораздо больше. И мы должны ради этого всего дойти до конца. Поэтому они будут искать другие тактики, мы будем искать возможности уменьшить в любом смысле ущерб, который они нам наносят. В частности, уменьшить возможность попадать в объекты критической инфраструктуры.

Ракетное истощение России

Я об их попытках что-то предпринять. Из 10 запущенных ракет – 2 реальные. До этого мы видели воздушные шарики в нашем воздушном пространстве. Потому что Юрий Игнат сказал, что назвать их аэростатами не совсем верно. Типа запуска "Шахидов" – не "Шахидов". Это у них начинает все кончаться, они экономят? Собирают ли они для более массированной атаки?

Во первых, экономят. Ракетное истощение у них очевидно. Они не могут производить современные высокоточные ракеты, которые были разработаны еще в начале 2000-х годов. Они не могут это производить, потому что не имеют возможности обходить ключевые санкции. Это же Россия – все, что они говорят: "Бойтесь наших "Искандеров".

Мы, кстати, до этого минобороны еще доберемся. Они за эти свои "постики", что они убивают массированно людей в Днепре в многоквартирном доме и после этого пишут: "У нас "Калибры" никогда не заканчиваются". Мы доберемся до тех smm-щиков вместе с Шойгу.

Мы еще поговорим с ними, что и когда у них кончается. Поверьте мне, все эти люди, которые сегодня бравируют, еще будут давать показания и первыми визжать для того, чтобы дать показания, кто конкретно приказы отдавал. Будут искать виновных. Это ведь Россия. Они всегда так – сначала бравируют, а потом смотришь – и 90% лежит в луже своих экскрементов и визжит от страха и рассказывает, кто какие приказы давал.

Знаете, в чем особенность России? Эта страна очень и очень велика, с точки зрения количества человеческого ресурса, которого не жалко. Можем бросить вам 300 или 500 тысяч человек, которых вы убьете. Нам все равно. Это единственный аргумент в России. Они не креативны, не технологичны, не современны, очень трусливы, они только "толпой на одного". Это принцип России.

Поэтому сегодня они попытаются использовать эти "болванки" для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты – это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь. Они это будут делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще "порох в пороховницах".

Подоляк о накоплении Россией ракет на 24 февраля / Коллаж 24 Канала

Или мы будем как-то иначе на них смотреть, или мы скажем – так мы вас уже боимся, давайте уже как-то заканчивать эту войну, давайте признаем, что вы имеете право нас убивать. Мы же с вами это не сделаем – мы понимаем.

Мы готовились и к 9 мая, и к тем их "псевдореферендумам", когда они объявляли результаты, и тоже концерт был. Но, тем не менее, в это время они все празднуют – им не до обстрелов, поэтому, может, также какой-нибудь фальстарт будет? "Болванки" из Беларуси полетают немножко и все?

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Нет. У них же праздник – это всегда смерть. Мы привыкли иначе воспринимать российскую культуру. Это культура мертвых. Они как раз очень любят танцевать на костях других людей.

Они и на своих любят – вспомните, как отход из Харьковщины происходил. Когда они колесо обозрения открывали.

Вы абсолютно правы. У них будет так. Они хотят пить водку и при этом смотреть, как ракета попадает в гражданское население в другой стране. Это единственный оргазмический пример для них. Все остальное их не интересует.

Так называемое большое наступление России

Вспомнили о Харьковской области. Тогда давайте о фронтах вспомним. Потому что я понимаю интенсивность тех боевых действий, видим по потерям врага, которые он несет, мы понимаем что делают и сколько сил прилагают наши ВСУ.

Мы понимали, что это, наверное, их единственный выход в этой ситуации, потому что им нужно было ждать, пока Украина получит все оружие и вернет свои территории с тем габаритным большим оружием, которое ей передают. Или сейчас отправлять то все "мясо" – подготовленное, не подготовленное, собранное, не собранное – просто забрасывать трупами наши фронты. Они такой тактикой сейчас пытаются действовать дальше, потому что иначе у них в принципе быть не может.

Тем не менее, видела вчера обращение Пригожина, который сказал, что зэки закончились, некого набирать к себе в подразделения. И теперь эту инициативу у него перехватило минобороны.

Немного не так. Просто Пригожина хотят отправить туда, где он должен был находиться из-за конкуренции с минобороны – с классическим генералитетом. Мы у вас это пару месяцев рассматривали, что этот конфликт к тому и приведет: либо Пригожин выиграет и будет тотально доминировать в окружении Путина, либо генералитет – Герасимов, Шойгу, Лапин и другие. Они его съедят в полном объеме. Так и вышло.

Поэтому зэков будут дальше отбирать, но это уже будут делать через минобороны. Такая же технология, как у Пригожина, только меньше денег, гарантий и гораздо меньше зеков. Потому что они понимают, что такое играть с государством.

Если к Пригожину они шли, потому что понимали, что где-то могут получить второй шанс в жизни, а затем раствориться на просторах России. То через минобороны это не получится. Поэтому я думаю, что рекрутинга в колониях будет гораздо меньше.

И здесь переходим к происходящему на линии фронта. Безусловно, мы видим с вами наступление. То "большое" наступление России, оно, действительно, идет. "Большое" я говорю с иронией. Это все-таки не февраль 2022 года. Это февраль 2023 года. Когда уже есть другая армия в России, и она совершенно не такая, какой была группировка во время вторжения. Потому что там была профессиональная армия, которую тренировали годами, в том числе на учениях.

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А это просто мобилизованные. Да, их много, в чем для нас проблема, с точки зрения количества мобилизованных. Но это другая армия. Там уже не такая новая техника, которая была в начале вторжения. Они, безусловно, хотят как-то немного нас подвинуть на тех или иных направлениях. Прежде всего Луганском – возле Харькова, Донецком, Запорожском и так далее. По всем этим направлениям они будут вести определенные боевые действия, но давайте здесь говорить уже о нашей армии. У нас тоже сегодня другая армия, конечно. У нас гораздо более технологичное оборудование.

Но здесь я перехожу к тому, в чем проблема, и мы ее объясняем партнерам на этом этапе войны. Потому что в России много мобилизованных, которых, как вы правильно говорите, используют как живое мясо, которое можно потратить независимо от того, оно там что-то выиграет или не выиграет. Гибнет и гибнет, главное, чтобы можно было продвигаться на метр – два вперед.

Так вот – это ключевой недостаток этого этапа войны. Нам не нужно давать возможность вовлекать нашу армию в боестолкновения контактного типа стрелковым оружием – это ключевое. Для этого нам нужно увеличить поставки артиллерийских снарядов с тем, чтобы отодвинуть от своих первых порядков российскую живую силу. То есть артиллерией ее отодвинуть на 5 – 20 километров дальше.

И вторая составляющая этого этапа – очень важна. Для того, чтобы уменьшить любые наступательные возможности России, нужны эти легендарные дальнобойные ракеты на 150 километров и дальше. Потому что именно накопление основного ресурса для ведения контактных боев, этих мобилизованных, происходит на расстоянии 150 – 200 километров. Нам нужно их там уничтожать и, таким образом, существенно уменьшать возможности продвигаться вперед. На 30% снизить боеспособность. Понимаете, что такое 30% в современном интенсивном бою? Это ключевая проблема, и мы объясняем ее партнерам.

И здесь я перейду к партнерам. Партнеры это понимают, прекрасно понимают. И потому вы слышите уже прямые публичные заявления. К примеру, господин Моравецкий говорит, что не нужно через месяц давать танки, или не нужно через месяц увеличить поставки снарядов или ракет, нужно дать сегодня, потому что сегодня Украине нужно уничтожить максимально эту мобилизованную орду и не доводить это до контактных боев.

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А надо дать в смысле – давайте уже кто-то даст, или нужно дать в смысле – что надо дать? И вот мы уже понимаем, что одна партия танков пошла, снаряды пошли, и таким образом нам уже есть чем подкреплять эти фронты.

Надо дать в смысле – ускорить именно логистический процесс. То есть поставить на платформу. Если это о танках, отправить как можно скорее на распределительный хаб, а из хаба уже на линию фронта – это первое.

Второе – нужно дать, значит нужно ускорить поиск снарядов, опять же грузим их на самолеты или на железнодорожные платформы и отправляем быстро в Украину.

Потому что на этом этапе все, что осталось в России: и ракеты с болванками, и старая бронетехника – Т-55, Т-64 расконсервированные, и переделанные С-300 с "земля – воздух" на "земля – земля", и эти мобилизованные, которые очень напуганы, но все-таки они еще есть, то есть похоронок еще мало, еще не 5 тысяч в день, не 10 тысяч в день, а 800 – 900 в день – это мало. Для России – это мало. Она не понимает 100 тысяч мертвых, она поймет 500 тысяч мертвых, мне кажется.

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Так вот наши партнеры, в данном случае я говорю о руководстве Польши, четко говорят, что это не вопрос политического решения, оно давно уже принято. И юридическое решение принято, и коалиция уже есть, и снарядная коалиция, и танковая коалиция. Только авиационная сейчас в процессе наработки. И с дальнобойными ракетами уже все ясно. Единственное что нужно – ускорить логистику. Логистика должна быть не неделя, неделя, неделя, а день, день, день. Вот об этом сейчас идет речь.

Скопление российской авиации возле границы

Кроме того, еще, опять-таки, западные разведки говорят о том, что они подтягивают к границам оставшиеся у них остатки самолетов и вертолетов. Так что, планируется такой же налет, как 24 февраля? Решатся ли они залетать теперь уже в наше воздушное пространство или просто подтягивают, чтобы самим посчитать и понять сколько у них осталось?

Во-первых, мы не видим очень существенного увеличения количества авиационной техники, которая бы принципиально на что-то повлияла. Вторая составляющая – безусловно, мы с вами не можем анализировать людей с иррациональным мышлением. Россия же не проводит аналитику войны, она может просто ради того, чтобы показать, например, авиацию тактического уровня и завести ее на определенную территорию Украины.

Но у нас сейчас немного по-другому выглядит система противовоздушной и противоракетной обороны. Это немного разные системы, а именно противовоздушная. Она более медленная, но более эффективная. Мне кажется странным, что после того, как мы практически закрываем небо с помощью NASAMS, IRIS-T и в ближайшие дни будут Patriot, использовать тактическую авиацию.

Почему Россия уже в течение года практически всегда использует исключительно стратегическую авиацию, а в воздушном пространстве Беларуси тактическую? Посмотрим. Не можем говорить, что там нет иррациональности, напротив, ее там очень много, и поэтому они могут попытаться что-то сделать, но все же я считаю, что это принципиально не будет менять диспозиции сторон в этой войне. Все что они могут – они уже используют. Могут где-то увеличить интенсивность обстрелов, за счет подтягивания еще какой-то артиллерии, но это не очень важно, потому что увеличат на 1 тысячу обстрелов в день на каком-то направлении.

Ну, увеличат количество поднимающих в воздух самолетов – уничтожим все. Да, это тяжело. Я об этом вроде бы спокойно говорю, но понимаю, что это цена жизни за каждым этим "уничтожим" стоит, цена нашей жизни.

Но, между тем, мы же договорились, что для нас нет другого пути, кроме уничтожать, уничтожать и уничтожать. Мы не можем себе позволить умереть, потому что сегодня мы не хотим их уничтожать, а мы обязательно исчезнем, если мы не выиграем эту войну. Я хочу, чтобы это было просто понятно и зафиксировано.

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Нет никаких линий разграничения больше, не может их физически быть, потому что это будет означать медленную смерть Украины. В любом случае, у нас будет здесь целая зона, Россия будет нас постоянно провоцировать, здесь будут теракты, отсюда будут убегать люди, потому что они устанут жить в постоянном ожидании теракта или следующего этапа войны.

Мы здесь не будем получать деньги. Да, на очень короткий промежуток времени нам дадут денег, чтобы мы могли что-то восстановить, но это будет такой исчерпывающий источник. Мы это не будем получать, и Украины не будет не через 3 дня, а через 3 года. Я хочу, чтобы мы осознавали это. Это говорит о том, что все люди, которые хотят быть в Украине, действительно искренне любят ее, они должны понимать, что цена высока, но должны ее платить.

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Тяжело и страшно идти на поле боя, тяжело и страшно воевать там, где продолжаются мощные интенсивные бои, тяжело и страшно ходить даже детям в школу сегодня, потому что в любой момент сирена может сработать – все это тяжело и страшно, но надо дойти до конца. Или давайте обсудим, хотим ли мы иметь Украину. Для меня этот вопрос уже давно закрыт. Украина – это моя страна!

Вторую часть интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.