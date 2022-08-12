"путин живет в иллюзии": эксклюзивное интервью Подоляка о взрывах в Крыму и шантаже россии

Продолжается шестой месяц полномасштабной войны россии против Украины. Вооруженные Силы Украины метко уничтожают склады и логистические центры врага. В тоже время россия просит о переговорах, но в Офисе Президента говорят, что сейчас это невозможно

О шантаже россии на ЗАЭС, взрывах в оккупированном Крыму, уничтожении складов оккупантов и невозможности переговоров с путиным – читайте в эксклюзивном интервью с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком, которое транслировал 24 канал.

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О взрывах на военном аэродроме в Крыму

Михаил Подоляк прокомментировал мощные взрывы на военном аэродроме возле Новофедоровки в аннексированном Крыму. Он подчеркнул, что эти события свидетельствуют о том, что будет происходить война по деоккупации Крыма .

По его словам, Крым – это де-юре территория Украины, в полном объеме. Хотя некоторое время наши партнеры считали, что эта территория полностью контролируется россией, поэтому нужно осторожно относиться к боевым действиям там.

Но такой показательный инцидент в аэропорту "Саки" продемонстрировал, что Крым – действительно украинская территория, там будет идти война по деоккупации. В течение 5 месяцев партнеры хотели говорить о чем-либо, но не о Крыме. Сегодня они понимают, что это часть Украины, которая должна быть деблокирована,

– заметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что Крымский мост множество раз становился предметом обсуждений в СМИ. А вот об аэродроме "Саки" речь не шла. Оказалось, что оба объекта достаточно символичны для Украины.

"Мы информационно мудры. О вещах, которые действительно важны, меньше говорим, а о пропагандистских вещах – публично говорим. Мы умеем работать… И говорить о вещах, которые могут вызвать панические настроения в российском обществе – это правильное поведение", – пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне в Крыму являются оккупационным обществом. Там военная часть оккупации и общественная часть оккупации, которые просто забрали у украинцев здания и дома.

"К взрывам в Крыму, россии или Беларуси причастны российские спецслужбы"

Однако, по мнению Подоляка, все случаи, такие как взрывы на пивзаводе в Донецке, военной части в россии и аэродроме в Беларуси, – это все "корни" в российских спецслужбах.

По его словам, россия это делает, в частности, и для того, чтобы взбудоражить свое население, сказать "вставай страна огромная, давай на войну".

Они хотят попытаться "отмобилизовать" настроения. Потому что скрытая мобилизация у них идет, но желающих воевать немного. Все понимают, что это какая странная война, где россияне только погибают,

– говорит Подоляк.

Советник главы ОП считает, что такими событиями россия хочет как-то повлиять на свое население и получить возможность принудительной мобилизации. Для этого российские спецслужбы создают все эти конфликты, в частности в россии и Беларуси.

Подоляк напомнил, что в 1999 году, когда начиналась вторая Чеченская война, все взрывы жилых домов в Москве или других российских городах, где погибло множество людей, были сделаны российскими спецслужбами, чтобы оправдать войну.

"Так же они поступают и сегодня, поэтому мы должны это понимать и быть готовыми к таким провокациям", – сказал он.

Но Подоляк уверяет — то, что произошло 9 августа в Крыму, будет бить по планам россии мобилизации населения. Поэтому важно, чтобы таких панических настроений россиян было больше.

"Детонация" будет сопровождать российские склады еще 2-3 месяца"

По его словам, россияне говорят, что уничтожают по 100 украинских самолетов или 25 подлодок где-то в степях в день. При этом они добавляют, что это была "небольшая детонация".

Я думаю, что в течение следующих 2-3 месяцев эта "небольшая детонация" будет сопровождать практически все склады русской армии. Поэтому заявления о "небольшой детонации" и "неосторожности обращения россиян" на складах или аэропортах будет только увеличиваться,

– заявил Подоляк.

Он объяснил, что россия воюет по советским стандартам – оккупанты формируют ударные группировки на конкретных направлениях, чтобы захватить определенный объем территории.

По словам Подоляка, чтобы это работало, российских военных нужно обеспечить горючим, бокомплектом и прочим.

"Им было просто воевать, когда они могли это обеспечение приблизить к передовой. Но сегодня они вынуждены все это отодвигать как можно глубже в тыл. Таким образом, мы разрываем логистическое обеспечение российских войск", - заявил он.

Советник главы ОП добавил, что это будет усугублять и логистику, и темпы, и количество потерь. "А это совсем другой тип войны, к которой россияне не совсем готовы", – подытожил он.

"россияне заблокировали возможности для изготовления современного оружия"

По его словам, Китай и другие страны не имеют таких технологий, чтобы компенсировать россии возможность построить какой-то объем современного оружия.

Поэтому россия, говорит Подоляк, вкладывает большие деньги в несколько нарративов. Главное в том, что Украина должна сесть за стол переговоров – при чем немедленно. Ведь сейчас у противника – пиковые территориальные достижения.

В то же время в случае затяжной войны стремление россии понятно: противник хочет, чтобы Украина получала как можно меньше оружия . Это, по мнению захватчиков, заставит ВСУ застрять на определенной территории и вынудить украинские власти к переговорам.

Чиновник говорит, что россияне сегодня истерически ищут возможность как-то пополнить свои вооруженные силы.

"Для этого они ведут переговоры с Ираном и КНДР. хотят закупить там определенные образцы оружия, хотя у самой россии такое "оружие, которому аналогов нет". Но у них только 90% неточного советского оружия", — саркастически заметил советник главы ОП.

О позиции Эрдогана по отношению к россии. Подоляк отметил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган продолжает вести переговоры с путиным, руководствуясь сугубо прагматическими соображениями. И МИД и разведка четко отслеживают это, Украина ведет постоянный диалог с Турцией.

"путин не понимает, если сегодня определенные промоакции с другими странами удаются, и они могут о чем-то договориться, но это все равно дорога вниз. Эти промоакции намного дороже, чем могли быть для нормальной страны", – объяснил советник главы ОП.

Более того, для этих стран, как подчеркнул Подоляк, постепенно предлагаются альтернативы. Поэтому у путина будет все меньше и меньше возможностей с кем-то о чем-то договариваться.

Подоляк заверил, что украинская армия высокоточным оружием атакует российские цели и таким образом разрывает любое обеспечение российских войск.

Но наиболее важно, что на оккупированных территориях начинают нарастать протестные настроения. Все понимают, что эта война будет идти не так, как в 2014 году. Она будет идти до момента освобождения нашей территории. Поэтому люди могут проявлять проукраинскую позицию,

– сказал он.

Советник главы ОП предположил, что в дальнейшем будут увеличивать количество диверсий на складах россиян и потери среди "лидеров" оккупационных войск. А это будет провоцировать паническое настроение среди россиян.

По его мнению, россия только сейчас начинает понимать, какого типа войну она получила.

"Ведь россияне "зашли" на 3-7 дней, но я до сих пор не понимаю, прошли ли уже те три дня, за которые они хотели захватить Киев. Может, мы просто неправильно понимаем эти дни. Возможно, у них один день — это полгода", – добавил Подоляк.

Почему переговоры с россией сейчас невозможны

Советник главы ОП говорит, что Украина ни в коем случае не пойдет на переговоры с россией в сложившейся ситуации. Новый условный "Минск-3" может буквально уничтожить государство.

Он отмечает, что оккупанты не просто так постоянно вбрасывают мнение, что нужно заставить Украину сесть за стол переговоров. Они хотят закрепить за собой оккупированные территории. А дальше – просто добивать государство.

Если мы сегодня зафиксируем по условному "Минском-3" новую линию разграничения, то получим не Украину, а печально известную Руину,

– подчеркивает Михаил Подоляк.

Он считает, что последствия для Украины от таких переговоров будут катастрофическими. Вот несколько потенциальных вариантов, что будет в таком случае дальше:

россия будет считать, что победила.

россия будет постоянно провоцировать и угрожать Украине относительно следующего этапа войны, обострения и т.д.

Р\россия не откажется от дальнейших планов по оккупации всей Черноморской акватории.

С Украины уедут все деньги. Никто не будет инвестировать в государство, которое "замерло" в полномасштабной войне.

Люди не будут возвращаться. Никто не захочет ехать, например, Харьков или Николаев, где в любой момент могут возобновиться обстрелы.

Подоляк отмечает, что государство начнет резко приходить в упадок. Украина не сможет восстановить экспортный потенциал в сельском хозяйстве, металлургии, химии и т.д. Будут проблемы с электроэнергией, ведь Запорожская АЭС будет находиться под контролем оккупантов.

"Возникнет огромное количество проблем. Поэтому эти все разговоры о переговорах, которые нужно уже начинать — это фактически разговоры о том, чтобы Украина перестала существовать. Если не из-за войны, то из-за быстрого упадка", — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, если переговоры будут, но Украина отвергнет ультиматумы россии, это тоже ничего не даст, а только усугубит ситуацию. “Условно россия потребует отвергнуть претензии на Херсон и другие оккупированные территории. Конечно, Украина на такое вообще не согласится”, – ответил он.

По его мнению, вполне возможно, что на время переговоров будет определенное перемирие на фронте. Когда Украина увидит, что договориться с россией на адекватных условиях невозможно, придется возобновлять боевые действия. И тогда оккупанты начнут массово истерить, что Украина заинтересована в войне.

Представим себе, что переговорный процесс длится 7 дней. За это время оккупанты показательно не будут вести обстрелы территорий – будет определенное затишье. Когда мы откажемся от требований россии, будем возобновлять боевые действия. И что скажет россия? Они будут истерически кричать во всех европейских СМИ, что ушли на перемирие, а Украина хочет воевать. И якобы все последствия, которые будут, – это вина Украины,

– объясняет советник главы ОП.

Реакция Подоляка на предложение Индонезии по переговорам. Накануне президент этой страны сказал, если бы путин и Зеленский приехали на саммит в Индонезию, возможно, он был бы готов стать посредником для них.

По его словам, это удивительно звучит, когда человек вообще не комментирует войну россия – Украина, но предлагает такое.

"Мне вообще странно, когда кто-то говорит "я готов быть посредником". А что ты понимаешь в слове "посредник"? Что ты будешь делать? Точно сможешь поговорить или сделаешь общее фото напамять и скажешь, что было посредничество. Это не работает", – отметил советник главы Офиса Президента.

Михаил Подоляк отметил, что важно помнить – путин абсолютно иррационально мыслит. Он совершенно не понимает происходящего, а также нет всего объема информации. Это отличает его от Владимира Зеленского, действительно имеющего всю информацию: мотивы войны, последствия, как должно закончиться.

"путин все еще живет в иллюзии, контролирующей процесс. Кроме того, у него есть такая психическая сверх цель — зайти в историю как мощный император, собиратель земель", — акцентировал Михаил Подоляк.

Он отметил, что у Украины очень тяжелая миссия. Ведь кроме нас в нынешнем виде россию остановить никто не сможет. Украина – единственная страна, которая совершенно четко понимает, что делают россияне, кто они, почему их нужно остановить и почему мы заплатим самую большую цену, чтобы это сделать.

О ядерном шантаже россии на Запорожской АЭС

Напомним, что 11 августа российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории около атомного объекта. Кроме того, россия хочет подключить нашу атомную электростанцию к своей энергетической системе.

Однако Подоляк считает, что заявления россии о том, что она заберет украинскую АЭС, это отчасти шантаж.

Однако оккупанты действительно забрали ЗАЭС. Сделали это для того, чтобы воровать у нас производство электроэнергии и направлять ее в аннексированный Крым. Ведь принципиально полуостров не подключен к электросетям россии.

– объяснил он.

Советник главы ОП отметил, что ЗАЭС – это территория Украины, она присоединена к нам и снабжалась нами. "А россия ищет способы, как украсть у нас зерно, металл и электроэнергию и направить это в Крым. Мы это не позволим сделать", – ответил он.

Что касается ядерного шантажа , то Подоляк подчеркнул, что россияне демонстративно минируют территорию ЗАЭС и завозят тяжелое оружие на промышленные территории, делают там склады артснарядов.

"Есть ли у нас инструментарий, чтобы их оттуда убрать, – есть. Ведь существенно за последние дни увеличилось давление мирового сообщества, в частности G7, которое откровенно говорит, чтобы Украине вернуть ЗАЭС", – сказал он.

Советник главы ОП добавил, что росатом не смог собрать команду и завести ее на территорию ЗАЭС, чтобы полностью контролировать производственный процесс, он частично контролируется Украиной, а россия там размещает свои войска.

Безусловно, мы заберем ЗАЭС… Ядерный шантаж будет продолжаться, потому что россия больше ничего не умеет, кроме убийства гражданских людей. Но ситуация на Запорожской АЭС контролируется,

– подытожил Подоляк.

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