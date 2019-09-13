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      Инвестор обходит Украину боком, - Фурса

      82 Читати новину українською
      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      В Украине произошла такая ситуация, что либо мы устраним силовиков от инвесторов, либо силовики отстранят инвестиции от нашего государства.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Низкое отношение инвестиций к ВВП – это бич украинской экономики. И хоть мы десятки лет слышим о потенциале украинской экономики, но на деле – сплошная импотенция".

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      "Инвестор обходит Украину боком. И это в то время, когда мир пухнет от денег", – отметил Фурса.

      По его словам, причина в отсутствии верховенства права. Инвесторы знают, как заработать в нашей стране. Однако они хотят, что мы гарантировали безопасность их инвестиций.

      И вот тут начинается проблема. Потому что на выручку к инвестору всегда приходит троица – украинский судья, прокурор и СБУшник. Это те вахтеры, которые не пускают в страну инвестиции,
      – добавил эксперт.

      Он добавил, что опрос инвесторов показывает, что 77% людей, которые потенциально могут инвестировать в Украину, ждут от власти эффективных мер в борьбе с коррупцией. Инвесторы видят ее через призму украинских судов и украинских силовиков.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

       

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      Теги: Новости Украины Инвестиции ВВП Финансы Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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