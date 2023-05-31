Иран анонсировал демонстрацию гиперзвуковой ракеты, которая "лучше" российских "Кинжал" и "Циркон"

Иранский бригадный генерал заявил, что они проведут демонстрацию ракеты, летящей до 16 тысяч километров в час. Это быстрее, чем российский "Кинжал", летящий до 12 тысяч километров в час.

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракета даже сможет обходить ПВО. О разработке этой ракеты Тегеран в первый раз сообщил в ноябре 2022 года.

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Что известно о новой иранской ракете

Эта ракета имеет высокую скорость (около 12 – 13 Маха) и может маневрировать в атмосфере и вне ее,

– заявил Амир-Али Хаджизаде.

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции также сказал, что эта ракета нацелена на противоракетные системы потенциального противника.

"...Есть большим скачком в развитии ракетной техники Ирана", – заявил Хаджизаде.

Кстати, если Иран говорит правду, то 12 – 13 Махов – это ориентировочно 16 тысяч километров в час. Для сравнения:

российский "аналогетный" "Кинжал" – это 10 Махов, то есть 12 тысяч километров в час;

путинский "Циркон" – это 9 Махов, что соответствует ориентировочно 11 тысяч километров в час.

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Что этому предшествовало