Иран мог уже передать России баллистику: в Белом доме отреагировали

В Белом доме заявили, что если Иран передал или уже передал России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны России против Украины.

Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт. При этом он не подтвердил и не опроверг этот факт.

Смотрите также Время до 30 сентября: Пентагон объяснил, что будет с деньгами для Украины после конца бюджетного года

"Мы предупреждали о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину партнерство по безопасности между Россией и Ираном углублялось, и что мы обеспокоены этим. Мы и партнеры четко заявили на саммитах G7 и НАТО , что мы готовы отвечать серьезными последствиями", – добавил спикер.

В представительстве Ирана при ООН опровергли утверждение о передаче Ираном России баллистических ракет.

Заметьте. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что иранская баллистика, которую передают россиянам, летит на расстояние до 120 километров, а украинский дрон – 1500 – 1800 километров.

Передал ли Иран баллистические ракеты России