Поставки баллистических ракет России: в Иране впервые прокомментировали информацию

Ведущие западные СМИ писали, что Иран мог отправить несколько партий баллистических ракет России. В конце концов впервые эту информацию официально прокомментировала иранская сторона.

Постоянное представительство Ирана в ООН, ожидаемо, опровергло информацию о предоставлении баллистических ракет России. Это оружие было нужно России для продолжения агрессивной войны против Украины.

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Иран опроверг информацию о предоставлении баллистики России

В заявлении представительства Ирана в ООН назвали недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию "необоснованными".

Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной,,

– говорится в заявлении.

В заявлении, обнародованном представительством Ирана в ООН, было объявлено, что страна решила принять такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Иран мог отправить России несколько партий баллистических ракет