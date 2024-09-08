Не фатально: Дикий объяснил, какие ракеты Иран мог передать России

Есть информация, что Иран поставил России более 200 баллистических ракет Fateh-360. Эти ракеты имеют дальность действия 120 километров. Это даже меньше, чем у российских С-300. Однако у иранских ракет большая боеголовка.

Это 24 Каналу отметил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. По его словам, это неприятная новость, однако это не фатально.

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"Это крайне неприятно, но абсолютно не фатально. Это не 200 ядерных ракет. Это 200 ракет Fath, которые имеют дальность действия 120 километров. Это даже меньше, чем у российских ракет из комплекса С-300. Правда, здесь большая боеголовка, чем у ракеты С-300", – сказал он.

Еще 200 болезненных ударов

Евгений Дикий отметил, что все равно это плохая новость именно для прифронтовых городов. Российские оккупанты будут отстреливать иранские баллистические ракеты Fateh-360 примерно в 50 километрах за линией фронта.

Но это еще 200 болезненных ударов. Они не будут подвозить пусковые на нуле ни в коем случае. Примерно в 50 километрах за линией фронта они будут их отстреливать. К сожалению, в пределах примерно 70-километровой полосы вдоль фронта они нанесут еще 200 каких-то ударов,

– объяснил он.

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