Качество лучше, чем у КНДР: какие области под угрозой ударов баллистическими ракетами Ирана

По данным ведущих СМИ, Иран уже мог предоставить России более двух сотен своих баллистических ракет. Это может стать дополнительной нагрузкой для украинской ПВО.

Доподлинно неизвестно, какие именно ракеты передал России Иран. Именно от номенклатуры зависит, какие территории Украины могут страдать от новых ударов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

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Какие области под угрозой иранских ракет

Ряд западных СМИ сообщил, что Иран передал России партию баллистических ракет. Еще в начале августа Reuters писали о том, что Москва может получить сотни баллистических ракет Fath-360. Количество, которое называло издание, совпадает с тем, которое распространяют уже в сентябре.

Поговаривают, что в Россию поставят более 200 ракет. В то же время нужно понимать, что эта информация официально не подтверждена. Поэтому наверняка неизвестно, получил ли Кремль новое оружие для обстрелов Украины.

Fath-360 по своему функционалу похожи на 5В55 к ЗРК С-300. То есть те ракеты, которые россияне с 2022 года используют не для сбивания воздушных целей, а для нанесения ударов по поверхности. Но Fath-350 не является противовоздушной, а ракетой класса "поверхность-поверхность". Поэтому эти ракеты будут использовать для террористических ударов по пограничной полосе – Сумская, Харьковская область, а также по линии боестолкновения, в частности, Славянске, Краматорске и тому подобное

– пояснил Александр Коваленко.

Россияне начали применять ракеты для противовоздушной обороны, когда столкнулись с дефицитом баллистических ракет. В частности, часто С-300 выпускали по Харькову. В то же время впоследствии Россия получила баллистические ракеты KN-23 от Северной Кореи. По характеристикам они соответствуют российской "Искандер-М", хотя по качеству были гораздо хуже.

"Изделия иранского ВПК, с которыми мы уже столкнулись за последнее время, имеют гораздо лучшее качество, чем у КНДР. Поэтому можно сказать, что иранские ракеты будут иметь более высокую точность. С другой стороны, когда это оружие используют для террора – точность и не нужна. Ее направляют в направлении большого города и осуществляется новый акт террора", – подчеркнул военный обозреватель.

Коваленко также уточнил, что заказ баллистических ракет у Ирана, вероятно, означает, что России несколько не хватает ракет 5В55 для покрытия всех своих потребностей: то есть как для террора Украины, так и для противовоздушных целей.

Россия может получить более мощные ракеты

Стоит также понимать, что пока точно неизвестно, передали ли России таки баллистические ракеты и какие именно. Хотя в СМИ говорится о Fath-360, но это могут быть и другие ракеты.

Если это, например, ракеты Zolfaghar, то разговор будет совсем другой. Это гораздо более мощное оружие с дальностью полета 600 километров и боевой частью в более чем полтонны. Это сложная для перехвата ракета, потому что она не просто баллистическая. Боевая часть ракеты сразу отделяется от разгонного блока и в этот момент ее труднее остановить,

– отметил Коваленко.

Дело в том, что противовоздушная оборона может попасть не в боевую часть ракеты, а в разгонный блок. Интересно, что такой технологии нет даже у российских баллистических ракет типа "Искандер".

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"Когда мы говорим о пограничном терроре такой же номенклатурой как С-300, и когда мы говорим о поставках баллистической ракеты, которая мощнее, чем "Искандер" – это очень разные вещи. Все зависит от того, что Россия получит, и, акцентирую, если получит", – подчеркнул военный обозреватель.

Если в Россию все же прибудут ракеты Fath-360, их, вероятно, могут сбивать средства ПВО, которые есть на вооружении у Украины. Однако пока этот вопрос имеет лишь теоретический ответ. На практике же неизвестно, как современные или постсоветские системы ПВО на небольших расстояниях смогут справиться с иранской баллистикой.