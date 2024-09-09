На Ближнем Востоке есть стратегический партнер: как Украина должна ответить Ирану за сотрудничество с Россией

В Иране признали, что предоставили России баллистические ракеты собственного производства. Это оружие является довольно точным и очень опасным. В то же время Киев может найти способ, чтобы ответить на такой шаг Тегерана.

На Ближнем Востоке есть страна, которую Иран считает своим главным врагом. По мнению востоковеда Михаила Якубовича, которое он высказал 24 Каналу, тесное сотрудничество Украины именно с этим государством может ослабить позиции иранцев.

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Не хочет переходить "красные линии"

Речь идет об Израиле, с которым Иран находится в фазе острого противостояния. Поэтому ответом на предоставление Тегераном баллистических ракет Москве стало бы сотрудничество Киева с Иерусалимом.

Израиль не заинтересован в том, чтобы иранское оружие демонстрировало свою победоносность. Однако несмотря на значительную поддержку Израиля лично Владимиром Зеленским от начала нового этапа войны с ХАМАС, Иерусалим очень прохладно относится к любым инициативам не только о предоставлении оружия, а даже более тесного сотрудничества,

– отметил востоковед.

В противном случае, вероятно бы, речь шла о том, что Украина могла бы стать определенным хабом для подготовки иранской оппозиции, которая, по мнению Якубовича, пыталась бы поставить под сомнение стабильность режима Тегерана.

Также можно было из-за иранской угрозы массово продавать оружие Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ и иметь огромные контракты.

Украина могла бы "поиграть" на этом поле, но США и ЕС делали все, чтобы иранский режим сохранился, ведь они боятся распада Ирана, так же как и распада России. Мол, если Иран развалится, то поднимут голову арабские государства, а так Тегеран сдерживает их и талибов, Азербайджан, Турцию,

– подчеркнул он.

Соответственно, по его словам, Украина не готова к серьезным шагам против Ирана, потому что западные партнеры ведут политику двойных стандартов в отношении его, и ей остается делать то же самое.

Иран тоже неплохо играет на этом поле. Он умеет выстраивать отношения так, чтобы не навлечь на себя еще больших санкций. Тегеран сейчас почти приблизился к изготовлению ядерного оружия, но окончательного шага не сделал.

Иран – это не Северная Корея, для которой все потеряно в дипломатических отношениях. Он стремится к определенному сотрудничеству, ему нужно продавать нефть и он не хочет переходить определенные "красные линии". Учитывая все это, есть сомнения в том, что сразу куча иранских ракет полетит на территорию Украины. Тегеран все же не совсем сошел с ума, чтобы такое делать,

– отметил Михаил Якубович.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает неприятной, но не фатальной ситуацию о предоставлении Ираном 200 баллистических ракет Fateh-360 дальностью 120 километров России. Он добавил, что дальность российских ракет из комплекса С-300 даже выше, чем 120 километров. Однако боеголовка у иранских ракет больше, чем у С-300.