Иран "во имя Аллаха" продавал России боеприпасы: к Sky News попал контракт на миллион долларов

Sky News получило доказательство того, что Тегеран действительно передавал Москве боеприпасы. Издание пообщалось насчет него с источником в службе безопасности Великобритании.

Москва получила от Тегерана боеприпасы и разные типы ракет. Минобороны Ирана и российский "Рособоронэкспорт" подписали попавший в СМИ документ.

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Какой контракт заключили Россия и Иран

Документ состоит из 16-ти страниц. Он имеет название "Во имя Аллаха". Источник издания утверждает, что этот контракт на 100% настоящий. Он датирован 14 сентября 2022 года.



Тот самый заголовок "Во имя Аллаха" в контракте / Фото Sky News

Документ написан на английском, что, по словам источника, является обычным делом для Ирана при заключении соглашений с другими государствами. Однако в нем есть орфографические ошибки. Контракт также имеет приложение.



Документ содержит орфографические ошибки / Фото Sky News

Что именно Иран продал России

Российские оккупанты купили у Тегерана артиллерийские и танковые снаряды на сумму более 1 миллиона долларов. В стоимость входят также ракеты разного размера. А в приложении отмечается, что иранцы также продали россиянам стволы для гаубиц Д-3 и танков Т-72. Однако это было уже другое соглашение, на 740 000 долларов.

По информации издания, данные по этому контракту были переданы украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю и главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже прокомментировал этот инфопривод.

Как только мы проверим это должным образом, мы сможем принять соответствующие меры,

– отметил украинский дипломат.

Иран помогает России в агрессии против Украины

В течение мая иранский военно-транспортный самолет Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) несколько раз садился в московском аэропорту "Внуково". С него могли выгружать товары военного назначения, в том числе дроны-камикадзе.

Недавно 24 Канал пообщался с офицером армии обороны Израиля Игалем Левиным. Военный эксперт объяснил, почему санкции не остановят полностью производство в Иране "Шахедов", которыми Россия постоянно терроризирует украинцев.

Сотрудничество России и Ирана недавно прокомментировал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Бывший сотрудник СБУ заявил, что Тегеран держит Москву в нестабильном состоянии и не спешит делиться с ней технологией производства "Шахедов".

посольства России и Ирана отказались отвечать на запросы британских журналистов по этому контракту.